آغاز اجرای بزرگترین طرح نوسازی بافت فرسوده در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در آستانه میلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) و با حضور شهردار تبریز، اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندار تبریز و جمعی از مدیران شهری و استانی عملیات اجرایی بزرگترین پروژه احیای بافتهای فرسوده شهری موسوم به پروژه عتیق، حد فاصل مسجد کبود و چهارراه شهید بهشتی آغاز شد.
پروژه بزرگ عتیق که در محدودهای به وسعت پنج هکتار، با تملک و تخریب بالغ بر 300 واحد مسکونی، تجاری و خدماتی با اعتباری بالغ بر 155 میلیارد تومان در مدت سه سال توسط شرکت عمران و توسعه آذربایجان شهرداری تبریز به مرحله اجرا درخواهد آمد، از جمله مهمترین و بزرگترین پروژههای احیای بافتهای فرسوده شهری شهرداری تبریز به شمار میرود.
پیش از این و در تیرماه سالجاری، شهرداری تبریز با تصویب شورای اسلامی شهر و مجوز بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مشارکت برای اجرای این طرح بزرگ عمرانی کرد و در حال حاضر این پروژه پس از اتمام مراحل تملک و تخریب واحدهای تجاری، خدماتی و مسکونی واقع در محدوده طرح، وارد فاز اجرایی شده است.
در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه عتیق، علیرضا نوین شهردار تبریز طی سخنانی تنها راه نجات تبریز کهن را برنامهریزی اساسی و کلان برای احیای بافتهای فرسوده شهری از طریق صدور و فروش اوراق مشارکت و نیز جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه برشمرد و افزود: استفاده از اعتبارات فاینانس، تسهیلات بانکی، اعمال سیاستهای تشویقی، حمایتی و بسترسازی برای نوسازی واحدها و بلوکهای فرسوده از جمله دیگر راهکارهای موثر در این حوزه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فروش دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شهرداری تبریز در سالجاری برای احیای بافتهای فرسوده شهری گفت: این حجم از اوراق برای اجرای طرحهای عتیق و آیسان به فروش رسیده و برای سال 90 نیز فروش بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دیگر برای شش بلوک دیگر بافتهای فرسوده در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
نوین در ادامه از شناسایی کامل محدوده بلوکها و بافتهای فرسوده شهر تبریز از سوی شهرداری و اولویتبندی احیای آنها خبر داد و افزود: شهرداری تبریز با استفاده از ظرفیتهای موجود قانونی در صدد است تا با یک طرح ضربتی و اقدامی جدی در راستای حل مشکل بافتهای فرسوده گام بردارد.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه احیای بافتهای فرسوده شهری و تلاش شهرداری برای استفاده بهینه و مناسب از این ظرفیتها خاطرنشان کرد: با تصویب مجلس شورای اسلامی، از سال 90، 50 درصد تسهیلات بانکی در حوزه مسکن به بافتهای فرسوده شهری تخصیص خواهد یافت و این ظرفیت، امکان تسریع روند احیای بافتهای فرسوده شهری را فراهم خواهد کرد.
نوین در عین حال پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به صاحبان املاک واقع در بافتهای فرسوده، اعطای تخفیف 75 درصدی به مالکان املاک واقع در حریم این قبیل بافتها در صورت اقدام به نوسازی و مساعدت در پرداخت تسهیلات 250 میلیون ریالی ساخت و نوسازی را از دیگر ظرفیتها و تسهیلات قابل پرداخت در بحث احیای بافتهای فرسوده شهری اعلام و ابراز امیدواری کرد این اقدامات تأثیر خود را در تسریع احیای بافتهای فرسوده شهری نشان دهد.
شهردار تبریز در پایان خواستار همکاری و مشارکت بیش از پیش شهروندان در احیای بافتهای فرسوده شهری با شهرداری شد.
برای آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ عتیق 108 واحد مسکونی، 165 واحد تجاری و 27 واحد خدماتی تملک و تخریب شده است.
