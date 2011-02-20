تیم فوتبال امید قرقیزستان فردا وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال قرقیزستان با 27 بازیکن و همراه ساعت 2:30 بامداد فردا دوشنبه از طریق ترکیه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران خواهند شد تا خود را برای دیدار روز چهارشنبه آماده کنند.

طبق برنامه ریزی انجام شده تیم فوتبال امید قرقیزستان روز دوشنبه یک جلسه و روزسه شنبه در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی تمرین خواهد کرد. مربیان دو تیم ایران و قرقیرستان پیش از انجام مسابقه نشست خبری نخواهند داشت.

دیدار رفت تیم های امید ایران و قرقیزستان روز 4 اسفند ماه به قضاوت داورانی از تایلند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد .