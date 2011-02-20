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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

درخشش دو هنرمند ساوجبلاغی در جشنواره بین المللی تئاتر فجر

درخشش دو هنرمند ساوجبلاغی در جشنواره بین المللی تئاتر فجر

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوجبلاغ گفت: دو هنرمند از این شهرستان در جشنواره بین المللی تئاتر فجر درخشیدند.

رضا رنجبرکهن در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: دو هنرمند از این شهرستان در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر موفق به کسب مقام شدند.
 
وی ادامه داد: "حمیدرضا معدنکن" در جشنواره یادشده حضور داشت و عنوان بهترین بازیگر مرد را به خود اختصاص داده است.
 
این مسئول بیان کرد: همچنین "اصغر گروسی" مقام دوم کارگردانی را به خاطر نمایش خیابانی بزم رزم به خود اختصاص داده است.
 
وی خاطرنشان کرد: بزم رزم نمایشی آئینی سنتی و با موضوع اجتماعی است و از آثار هنری بسیار مهم به شمار می آید.
 
رنجبرکهن اضافه کرد: بزم رزم در این دوره از جشنواره بین المللی تئاتر فجر به عنوان تنها نمایش از استان البرز شرکت داشت.
 
کد مطلب 1258001

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