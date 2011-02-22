خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: هزارو سیصد و بیست وهشت سال ازعاشورای جان سوز دل گذاز وانسان ساز می گذرد. لحظه به لحظه این هزاره منتظران خون گریسته اند، در تمام رویاها و آرزوهایشان با موعود زندگی کرده اند و دعای فرج هنوز از دهانشان نیفتاده است.

هشت امام همام درس نهایی خداوند را که همان انتظار حضرت موعود است به ما آموختند تا همه بدانیم که هیچ بهاری تا پیش از بهار دوست ایشان، بهار نهایی و پایدار و گل آفرین نمی تواند باشد.

ربیع الاول و ربیع الثانی گذار از دوران انتظار را به یادمان می آورد. با سالروز امامت مولای مهربانمان میلاد مسعود نبی اکرم یادآور مرحمتی است که خداوند کبیر متعال به ما فرمود و نعمت و کرامت خویش را با میلاد مولا جعفر صادق و تبیین شریعه حقه شیعه کامل فرمود.

ربیع یادآور غربت امام الغربا، امام رضا(ع) طی نامه ای اذن می فرماید که خواهر گرامی ایشان گام در راه سفری بگذارد و دیدار و دیدار با برادر خویش تازه کند تا بر همه اندوه دوی آبی ریخته شود و اهل بیت ایشان از نگرانی به در آیند.

ایران کشوری که میزبان یک خواهر و برادر شد، برادر و خواهری که یاد کربلا را زنده کردند تاریخ و هویت خود را از این دونام گرفته است.

دفتر هنر و ادبیات هلال نیز هدف خود از انتشار این اثر را آشنایی مردم با هویت حقیقی کشور خود که چیزی جز ولایت و محبت اهل بیت نیست عنوان کرده است.

کتاب بهار امامت دربرگیرنده بخشهایی با عناوین حضرت محسن بن علی، امام حسن عسکری، امامت حضرت مهدی و غدیر دوم، ولادت حضرت رسول اکرم، ولادت امام صادق، حضرت معصومه، حضرت زهرا، حضرت ام البنین است.

نوحه حضرت محسن، مدح و میلاد امام عسکری، در مصیبت امام عسکری، چارده قرآن، دعا منتظر توست، یا فارس الحجاز، غروب غربت، صبح ظفر، در امامت حضرت بقیه الله ، در ولادت پیامبر اکرم، در مدح حضرت رسول، در ولادت حضرت صادق، سرود ولادت حضرت صادق، ورود حضرت معصومه به قم، در مدح و مصیبت حضرت معصومه، در مدح زهرا، انتقام خیبر، مادر چار شهید، کوچه های مدینه، نوحه وفات حضرت ام البنین از جمله عناوینی است که شاعر برای اشعار هربخش انتخاب کرده است.