تصاویر خودرویی که با قدرت ذهن هدایت می شود/ با فکر کردن برانید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از مهندسان آلمانی توانسته اند یک خودرو را به گونه ای ارتقا دهند که می توان آن را با استفاده از ابزار ثبت امواج الکتریکی مغزی کنترل کرد، ابزاری که به کاربرانش امکان می دهد ابزار مختلف را تنها با فکر کردن هدایت کنند.

ابزار Emotive به سر راننده وصل شده و امواج مغزی وی را ثبت می کند

محققان دانشگاه فِرِی در برلین آلمان با استفاده از ابزار Emotive که در ثبت امواج الکتریکی مغز انسان کاربرد دارد، توانسته اند این خودروی خودکار را بسازند.

این خودرو که یک "فولکس پاساد" است به این ابزار مجهز شده است، ابزاری که با نقشه برداری از مناطق ویژه ای از مغز، امواج الکتریکی مغز را به دستورهایی ویژه تبدیل کرده و در نهایت این دستورها را برای اجرا به خودرو انتقال می دهد.

امواج الکتریکی به دستورهایی قابل اجرا تبدیل می شوند که خودرو را هدایت می کنند

وجود تاخیر چند ثانیه ای میان ثبت امواج مغزی و تبدیل شدن آن به دستوراتی قابل اجرا برای خودرو به این معنی است که این خودرو هنوز نیازمند تکمیل بوده و هنوز برای استفاده در خیابانها آمادگی کافی را ندارد اما در حال حاضر محققان از اینکه سیستم کنترلی ذهنی آنها می تواند یک خودرو را به صورت کامل کنترل کند بسیار راضی و خشنود هستند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، چنین خودرویی می تواند کاربردهای نظری متعددی داشته باشد، برای مثال می تواند به عنوان ابزار حمل و نقلی ایمن برای افراد معلول به کار گرفته شود.