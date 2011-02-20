تلفات حمله به یک بانک در افغانستان به 108 نفر رسید/ 20 کشته در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، شبکه تلویزیونی "دنیا" پاکستان از کشته شدن دستکم 20 شبه نظامی و مجروحیت دهها نفر در نتیجه حمله نیروهای پلیس به مقر اعضای این گروه در شمال غرب این کشور خبر داد.

گروهی از شبه نظامیان به یک ایست بازرسی پلیس در استان "مهمند" که منطقه ای قبیله نشین در مرز افغانستان است، حمله کردند و پلیس نیز صبح امروز یکشنبه به مقر اعضای این گروه حمله کرد.

حمله پلیس پاکستان به مقر شبه نظامیان درحالی صورت می گیرد که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله به ایست بازرسی را برعهده نگرفته است، اما با توجه به حملات انتقام جویانه طالبان می توان حدس زد که شبه نظامیان پشت پرده این حمله بودند.

همچنین سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت: هفته گذشته در نتیجه خشونت ها در بخشهای مختلف افغانستان 40 نفر کشته و 150 نفر مجروح شدند.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان افزود: کشته شدن 40 نفر در نتیجه خشونت ها در افغانستان نشان می دهد که آمار کشته شدن غیرنظامیان 24 درصد رشد داشته و در این مدت 59 حمله تروریستی از جمله چندین انفجار بمب کنار جاده ای روی داده است.

"زمارای بشاری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که آمار تلفات در نتیجه چندین حمله انتحاری به بانکی در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار به 38 کشته و بیش از 70 زخمی رسید.

بنا بر اعلام مقامهای ولایتی در ننگرهار در این حمله هفت مرد مسلح به شعبه ای از کابل بانک در شهر جلال آباد یورش بردند. یک سخنگوی طالبان با اعلام اینکه اعضای این گروه در این حمله تروریستی به یک شعبه بانک مذکور که مسئول پرداخت حقوق نظامیان افغان بوده حمله کرده اند، مسئولیت آن را به عهده گرفت.

در پی انتشار این خبر"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان نیز با محکوم کردن این اقدام تروریستی از مجازات عاملان آن خبر داد. گفتنی است کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان بوده و تاکنون شعبات آن بارها مورد حمله طالبان قرار گرفته اند.