افزایش قیمت در بازار سکه/ طرح جدید 364 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار422 هزار تومان، طرح جدید 364 هزار تومان، نیم سکه 183 هزار تومان و ربع سکه 93 هزار تومان اعلام شد.

گفتنی است دیروز قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم 422 هزار تومان، سکه طرح جدید 363 هزار تومان، نیم سکه 182 هزار تومان و ربع سکه 92 هزار تومان بود.

فعالان بازار سکه یکی از دلایل افزایش قیمت برخی از سکه ها در بازار را افزایش تقاضا مصادف با میلاد نبی اکرم حضرت محمد (ص) عنوان می کنند.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار 37 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1386 دلار است.

صرافان هم نیز نرخ فروش هر دلار در بازار آزاد را 1090 تومان، هر یورو را 1485 تومان و هر پوند را 1790 تومان اعلام کردند.