راه اندازی مرکز استعدادهای درخشان در اهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا صدیقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اهر ایجاد مرکز تیزهوشان و استعدادهای درخشان را در این شهرستان به عنوان مرکز منطقه ارسباران یکی از شهرستانهایی که شمالشرق آذربایجان شرقی را تحت پوشش قرار می دهد، ضروری دانست.

صدیقی همچنین ایجاد مجتمع رفاهی فرهنگیان و اردوگاه دانش آموزی را از دیگر نیازهای این منطقه در حوزه آموزش و پرورش برشمرد.

فرماندار اهر در ادامه بااشاره به سابقه فرهنگی و تاریخی این شهرستان و وجود نخبگان و اندیشمندان اهر در اقصی نقاط کشور خواستار ایجاد تمهیدات ویژه برای تجلیل از نخبگان و مدال آوران این شهرستان در صحنه های بین المللی و کشوری شد.

رئیس شورای آموزش و پرورش اهر همچنین از ارتقای آموزشکده کشاورزی اهر به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد و افزود: با ارتقای این آموزشکده رشته کارشناسی در سال تحصیلی جدید ایجاد و ساختمان آموزشکده نیز به محل جدید آن انتقال می یابد.

80 درصد مدارس مرکز شهرستان اهر نوسازی شد

همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر در این جلسه از نو سازی 80 درصد مدارس مرکز شهر اهر خبر داد.

علی سعادتی گفت: در طی چهار سال گذشته چهار میلیارد تومان برای ساخت و ساز مدارس شهرستان اهر هزینه شده بطوری که 80 درصد مدارس مرکز شهر کاملا نوسازی شده و هم چنان این عمل پسندیده استمرار دارد و تنها مشکل ما کمبود اعتبار لازم برای تعمیرات مدارس روستایی و حفاظت از مدارس نوسازی شده است.

سعادتی پیشرفت کیفی و کمی آموزش و پرورش را نسبت به سالهای گذشته قابل ملاحظه اعلام کرد و افزود: از نظر کمی در مقطع ابتدایی با 99.95 درصد، در مقطع راهنمایی 95.44 درصد و در مقطع متوسطه 74.39 درصد قبولی و در مجموع نسبت به سالهای گذشته 2.42 درصد رشد داشته است.