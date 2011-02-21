نیروگاه گیلان سیکل ترکیبی گیلان به ساتا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اسکندری در یک نشست خبری گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شد که البته 95 درصد از سهام ان از طریق مزایده واگذار شده است، این درحالی است که ساتا به همراه سه مجموعه دیگر از بخش خصوصی کنسرسیومی تشکیل داده و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان که قیمت آن بالغ بر 1000 میلیارد تومان است را خریداری کرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) افزود: هم اکنون این نیروگاه در حال کار کردن است و مشکلی به لحاظ نیروی انسانی و تامین برق مورد نیاز مردم بوجود نیامده است، این در حالی است که در تمامی مزایده هایی که این سازمان برنده شده است، تشکیلات نیروی انسانی بدون تغییر مانده و تلاش شده تا بهره ور شوند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر انصراف ساتا از خرید نمایشگاه بین المللی نیز تصریح کرد: در واگذاری نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران که دولت آنرا بابت رد دیون در اختیار ما قرار داد، ساتا از در اختیار گرفتن آن صرف نظر کرد، اگرچه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده به ساتا واگذار شده بود، اما ترجیح دادیم که از دریافت آن صرف نظر کنیم.

اسکندری در توضیح این مطلب افزود: دلیل انصراف ما برای در اختیار گرفتن نمایشگاه بین المللی، این بود که ما به دنبال درگیری نیستیم و قصد داریم در تمامی خریدهایی که انجام می دهیم، به دلیل اینکه قشر وسیعی سهامدار در مجموعه هستند، دغدغه برای سهامداران ایجاد نکنیم.

وی اظهار داشت: علیرغم اینکه نمایشگاه بین المللی به عنوان دارایی ما ثبت شده بود اما صرف نظر کردیم.

اسکندری گفت: اگر بخش خصوصی با نگاه دانش محورانه به فضای کسب و کار نگاه کند، به طور قطع باید از نگاه افراط و تفریطانه جلوگیری کند. این درحالی است که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید ظرفیتهای قابل هدایت به سمت بخش خصوصی را شناسایی کرده و تلاش داشته باشد که بخش خصوصی را فعال کند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بالاترین مرجع اقتصادی برای بخش خصوصی اتاقهای بازرگانی هستند لذا اتاقهای بازرگانی هستند که باید در مواقعی که دولت قدرت چانه زنی به دلیل مسایل سیاسی را در محافل بین المللی ندارد، وارد میدان شوند. البته نباید اجازه نداد که دیدگاههای افراطی و تفریطی وارد تصمیم گیری های مرتبط با بخش خصوصی شود.

مدیرعامل ساتا گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی دوران فراز و نشیبی را پیش روی بخش خصوصی قرار داده است که در این میان، بحث خصوصی سازی باید در دستور کار تک تک اعضای بخش خصوصی باشد.

وی خواستار توجه هر چه بیشتر به شرکتهای کوچک و متوسط شد و گفت: در جریان واگذاریها، باید بخش اقتصادی قدرتمند مراقب بخش های اقتصادی در حال شکل گیری در میانه باشند.