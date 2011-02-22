راه اندازی بیمارستان در شهر جدید هشتگرد با جدیت دنبال شود

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: با آغاز ساخت 80 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد، ایجاد بیمارستانی مجهز در این شهر مورد نیاز است.

وی ادامه داد: با تکمیل خانه های در حال ساخت مهر در آینده ای نه چندان دور، حدود 250 هزار نفر به جمعیت 40 هزار نفری فعلی این شهر افزوده خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: ساخت بیمارستان از 17 سال پیش در این منطقه آغاز شد.

پروژه به دلیل کمبود اعتبارات، نیمه کاره رها شد

حدادی اضافه کرد: این طرح درمانی به دلیل کمبود اعتبارات، با 25درصد پیشرفت فیزیکی نیمه کاره رها شد و باید پیگیری ها جهت فعال شدن مجدد این پروژه انجام شود.



این مسئول گفت: تکمیل و تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد در لیست مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به ساوجبلاغ هم قرار گرفته است.



حدادی یادآور شد: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد باید با جدیت بیشتری نسبت به جذب اعتبار برای تکمیل و تجهیز این طرح بزرگ بخش درمان تلاش کند.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان حدود شش میلیارد تومان اعتبار برآورد شده که باید به بهترین نحو هزینه شود.