شمارش معکوس سقوط دیکتاتور/ قذافی از هتک حرمت نوامیس هم ابایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق الغریانی از شخصیتهای برجسته رژیم لیبی در طرابلس در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد : رژیم لیبی در شهرهای مختلف کشتار به راه انداخته است و سکوت در برابر این فجایع جایز نیست و رهبران قبایل باید علیه این جنایات وحشیانه به پا خیزند.



وی تاکید کرد : رژیم لیبی با ایجاد پل هوایی میان طرابلس پایتخت به بنغازی کانون اصلی قیام مردم لیبی، تجهیزات نظامی را برای سرکوب معترضان منتقل می کند.



وی گفت : از سازمانهای منطقه ای و بین المللی می خواهیم هر چه سریع تر برای نجات مردم لیبی از ظلم و سرکوب و کشتار دخالت کنند.



وی خاطر نشان کرد : آنچه اکنون در لیبی جریان دارد، فاجعه ای است که تاریخ جهان عرب به خود ندیده است.



الغریانی تاکید کرد : طرابلس هم اکنون آتشفشان خشم شده است و هر لحظه احتمال خیزش مردم پایتخت علیه رژیم قذافی وجود دارد زیرا تحمل این اوضاع بسیار سخت شده است.



از سوی دیگر یک فعال سیاسی مخالف قذافی تاکید کرد : رژیم لیبی از مزدوران آفریقایی برای کشتار مردم و تجاوز به زنان در شهرهای بنغازی و طرابلس استفاده می کند.



الجزیره گزارش داد در تظاهرات امروز مردم بنغازی که با حمله مزدوران رژیم قذافی به خاک و خون کشیده شد، دست کم 15 نفر از معترضان کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر یک فعال در شهر شحات در شرق لیبی گفت : ما 30 مزدور از جمله چند تبعه چادی و نیجریه ای را که به کشتار مردم دست می زدند، دستگیر کرده ایم.



وی گفت : تلاشهایی از سوی بالگردها برای پیاده کردن تعداد بیشتری از مزدوران در شهر شحات صورت می گیرد.



"انتصار العقیلی" وکیل فعال از بنغازی نیز در گفتگو با الجزیره گفت : مزدوران رژیم در بنغازی دست به کشتار مردم زده اند.



یک فعال حقوقی در شهر "درنه" لیبی هم خاطر نشان کرد : شهر درنه لیبی تحت محاصره کامل نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم است، نه نان یافت می شود نه سوخت و بیشتر مواد غذایی تمام شده است.



الجزیره همچنین گزارش داد نیروهای گردان الفضیل بوعمر روز گذشته در بنغازی به سوی هزاران نفر از تشییع کنندگان اجساد کشته ها در بنغازی آتش گشودند.



یک فعال حقوقی در لیبی در گفتگو با الجزیره از باز شدن درهای پادگانها در شرق لیبی و توزیع سلاح آن در میان شهروندان در شهر درنه برای مقابله با حملات مزدوران و اوباش رژیم قذافی خبر داد.



کشتار مردم همچنان در فروگاه الابرق در نزدیک درنه ادامه دارد و اجساد سوخته زیادی در نزدیک شهر درنه بر روی زمین افتاده است.



این در حالی است که خبرگزاری رژیم لیبی مدعی شده است شبکه خارجی از اتباع سودانی، سوری، فلسطینی و .. را کشف کرده که به تحریک مردم علیه رژیم می پردازند.



جمعه القماطی فعال مخالف رژیم قذافی در لندن در گفتگو با العربیه گفت : رژیم لیبی به کشتار مردم بی دفاع روی آورده است، صدها نفر در بنغازی و درنه و مصراته قتل عام شده اند، در تمام شهرهای لیبی شهروندان لیبی به شهادت می رسند،همه کشتار دسته جمعی در تمام شهرهای لیبی ادامه دارد و رژیم از مزدورانی که به زبان فرانسوی حرف می زنند در کنار نیروهای امنیتی به سرکوب مردم دست می زنند، رژیم لیبی در طول 40 سال گذشته قدرت خود را برای جعل اخبار و وارونه نشان دادن حقایق نشان داده است.



با توجه به کشتار و جنایاتی که رژیم لیبی با تکیه بر مزدوران آفریقایی خود علیه مردم لیبی به راه انداخته است به نظر می رسد عمر حکومت چهل و دو ساله قدیمی ترین دیکتاتور جهان عرب رو به پایان است و جهان عرب در آستانه سرنگونی سومین دیکتاتور ظالم است.