راهکارهای جذب گردشگر در شیروان ‌چرداول بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون فرماندار شیروان چرداول ظهر یکشنبه در این جلسه اظهار داشت: مسئولان این شهرستان با اندیشیدن ساز و کارهای لازم به استقبال از میهمانان نوروزی رفتند.
عبدالرضا حسنپور ادامه داد: همه مسؤولان دستگاههای شیروان چرداول باید تلاش کنند تا با فراهم کردن بستر لازم زمینه ورود و جذب گردشگران نوروزی به شهرستان شیروان چرداول افزایش یابد.
وی اضافه کرد: دستگاههای متولی امر باید با تجهیز مدارس، مراکز اقامتی و پذیرایی، خوابگاههای دولتی،اماکن عمومی و خدماتدهی چهره شهرستان را بیش از پیش به مسافران، گردشگران و کاروانهای راهیاننور معرفی کنند.
حسنپور تصریح کرد: هماهنگیهای اداری و پشتیبانی، نظارت بر تأسیسات و موسسات گردشگری،نظارت بر سایر صنوف که به مسافران و گردشگران خدمات ارائه میکنند، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات امداد و نجات، خدمات نیروی انتظامی و امنیتی، حمل و نقل، ترافیک و خدمات جادهای، اطلاعرسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران از دیگر برنامههای تدوین شده برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی است.
معاون فرماندار شیروان چرداول گفت: این دستگاه اجرایی تمام توان خود را صرف ارائه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی خواهد کرد.
در این نشست مقرر شد، فرمانداری برابر سر فصلهای اعلام شده نسبت به تهیه شرح وظائف سازمانهای شهرستان در ستاد نوروزی اقدام و برای اجرا به اعضای ستاد اعلام کند.
همچنین مقرر شد،سازمان میراث فرهنگی، شهرداریها، نیروی انتظامی، هلال احمر، بهداشت و درمان، منابع طبیعی، محیط زیست، ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و پلیسراه نسبت به تهیه بروشور گردشگری به صورت مشترک اقدام کنند.
ایلام - خبرگزاری مهر: اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان شیروان چرداول در جلسه ستاد پیرامون راهکارهای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری در شهرستان شیروان چرداول بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون فرماندار شیروان چرداول ظهر یکشنبه در این جلسه اظهار داشت: مسئولان این شهرستان با اندیشیدن ساز و کارهای لازم به استقبال از میهمانان نوروزی رفتند.
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