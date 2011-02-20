شورای فرهنگ عمومی کرمان از خبرگزاری مهر تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان در نشست اعضای این شورای در تالار برق کرمان ظهر یکشنبه از خبرگزاری مهر بدلیل فعالیتهای فرهنگی و پوشش مناسب اخبار رویدادهای فرهنگی کرمان تجلیل کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان در این مراسم توجه ویژه به فعالیتهای فرهنگی را یکی از ضروریات عصر کنونی برشمرد و گفت: در حالیکه دشمن درحال تهاجم فرهنگی است آگاه سازی جامعه در قبال دسیسه های دشمن امری حیاتی است.

حجت الاسلام مهدی عرب پور افزود: نباید در مسائل فرهنگی منفعل عمل کرد و با تمام توان با شناسایی نقاط ضعف و قوت فرهنگی در راستای تعالی گام برداریم.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به فتنه گریهای افراد ناآگاه گفت: افزایش بصیرت جامعه و آگاهی بخشیدن به آنها از وظایف دستگاههای فرهنگی است که در این زمینه باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: صحنه هایی مانند 22 بهمن و یا 9 دی سال گذشته و هوشیاری مردم در قبال توطئه های اخیر نشانه نتیجه دادن کارهای فرهنگی دارد.

احمد سعیدی افزود: باید در راستای برنامه ریزی در زمینه ارتقاء فرهنگ گام برداریم.

مدیرکل ارشاد اسلامی کرمان نیز در ادامه به توجه ویژه دولت به فرهنگ اشاره کرد و گفت: تنها در دهه فجر 10 نمایشگاه کتاب با 40 درصد تخفیف در مناطق مختلف استان راه اندازی شد.

در این مراسم رسانه های برتر استان کرمان در حوزه فرهنگ مورد تجلیل قرار گرفتند.