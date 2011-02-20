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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

11 نفر کشته و زخمی در حوادث تصادفات رانندگی در ایلام

11 نفر کشته و زخمی در حوادث تصادفات رانندگی در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: حوادث تصادفات رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان ایلام طی هفته گذشته 11 نفر کشته و زخمی به جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان ایلام ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در 11 فقره تصادف رخ داده رانندگی در محورهای مواصلاتی و معابر شهری استان ایلام در طول هفته گذشته سه نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند.

سید فرامرز پیره با اشاره به فصل سرما و کاهش محسوس دما در چند روز اخیر همچنین لغزندگی جاده ها خصوصا در گردنه های برف گیر استان به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: با رعایت سرعت مطمئنه ، خودداری از سبقت غیرمجاز و رعایت حق تقدم از وقوع هرگونه حادثه دلخراش جلوگیری کنید.

وی عنوان کرد: میران تصادفات در استان ایلام طی سال جاری کاهش یافته است.

وی یادآور شد: از این حیث استان ایلام مقام نخست کشور ار کسب کرده است.


 

کد مطلب 1258029

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