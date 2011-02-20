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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

رئیس اداره سلامت:

21 درصد مردان ایرانی روزانه سیگار مصرف می‌کنند

21 درصد مردان ایرانی روزانه سیگار مصرف می‌کنند

رئیس اداره سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اعلام این مطلب که 21.7 درصد مردان کشور روزانه سیگار مصرف می‌کنند، گفت: میزان کلسترول مردان 30 درصد بیشتر از زنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمداسماعیل مطلق همزمان با هفته سلامت مردان روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به بررسیهای انجام شده در کشور، گفت: بیش از 40 درصد مردان ایرانی چاق هستند و حدود 30 درصد آنها کم تحرکند. بنابراین لازم است مردان توجه جدی به سلامت خود داشته باشند.

وی با اشاره به بررسیهای انجام شده در زمینه بار بیماریها در مردان کشور، افزود: حوادث ترافیکی و اعتیاد به ترتیب در مردان 5 و 10 برابر زنان است. همچنین سقوط در مردان حدود 3 برابر زنان و حوادث ناشی از نیروهای مکانیکی، قتل و خشونت،‌ بیماریهای مزمن انسدادی ریه، بیماریهای قلبی - ریوی، خودکشی، آسم، سوختگی، اسکیزوفرنی، ایدز و HIV مثبت در مردان بیشتر از زنان است.

مطلق با استناد به بررسیهای انجام شده در سال 1386، ادامه داد: نتایج این بررسیها حاکی از آن است که 7/21 درصد مردان روزانه دخانیات مصرف می‌کنند. حدود 30 درصد آنها دارای کلسترول بالاتر از زنان هستند که تمام این عوامل سبب شده تا از سال 85 به منظور جدی گرفتن بحث سلامت مردان، با همت انجمن اورولوژی روز و هفته سلامت مردان در نظر گرفته شود.

وی شعار امسال هفته سلامت مردان را "حرکت برای سلامت مردان" عنوان کرد و افزود: حدود 5/6 میلیون نفر از جمعیت کشور سالمند هستند و این سالمندی روز به روز در حال افزایش است. بر این اساس باید توجه ویژه‌ای به سلامت مردان و زنان سالمند کشور داشت.

مطلق گفت: مردان معمولا کمتر به پزشک مراجعه می‌کنند و در مراجعه به مراکز بهداشتی - درمانی تاخیر دارند. بر همین اساس است که امید به زندگی مردان ایرانی حدود 8/71 سال و زنان کشور حدود 73 سال است. به این ترتیب لازم است سلامت مردان جدی گرفته شود.

کد مطلب 1258030

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