بندرعباس دومین مقصد گردشگری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین امیرتیموری بعد از ظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان بندرعباس با بیان اینکه شهر بندرعباس به عنوان مقصد گردشگری در کشور محسوب می شود، اظهار داشت: شهر بندرعباس بعد از مشهد مقدس به عنوان دومین مقصد گردشگری در کشور محسوب می شود و مسافران زیادی در ایام نوروز به بندرعباس سفر می کنند.

وی با اشاره به تشکیل 11 کمیته در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بندرعباس، عنوان کرد: این کمیته ها عبارتند از کمیته پذیرایی و اسکان با مسئولیت شهرداری بندرعباس، کمیته حمل و نقل با مسئولیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان، کمیته بهداشت و درمان با مسئولیت مرکز بهداشت بندرعباس، کمیته فرهنگی و اجتماعی با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، کمیته ارزاق و سوخت با مسئولیت سازمان بازرگانی هرمزگان، کمیته آمار و اطلاعات و کمیته نظارت و ارزیابی با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان، کمیته انتظامی و امنیت با مسئولیت فرماندهی انتظامی بندرعباس، کمیته حقوقی با مسئولیت دادگستری بندرعباس، کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی با مسئولیت صدا و سیمای مرکز خلیج فارس و کمیته بحران و حوادث غیر متقربه با مسئولیت جمعیت هلال احمر هرمزگان.

معاون فرماندار بندرعباس افزود: باید برخی از موارد در محلهای اسکان مسافران نوروزی دیده شود که از جمله آنها می توان به آب شرب سالم، سرویسهای بهداشتی، غرفه های عرضه مواد غذایی سالم، اطلاع رسانی دقیق به مسافران در خصوص طرح ترافیک هسته مرکزی شهر بندرعباس از طریق توزیع بروشور، جمع آوری و ساماندهی دستفروشان، نظارت بر قیمتها و تامین مایحتاج مسافران اشاره کرد.

کلیه حفاریها باید تا دهم اسفندماه به اتمام برسد

امیرتمیوری در خصوص برخی از حفاریها در سطح شهر بندرعباس، گفت: این حفاریها جهت اجرای برخی از طرحهای عمرانی ادارت مختلف انجام شده است و باید تمامی این حفاریها تا روز دهم اسفند ماه امسال به پایان برسد و از آن روز تا پایان تعطیلات نوروز دیگر هیچ حفاری دیگری در شهر بندرعباس انجام نخواهد شد.

وی تاکید کرد: فضای کوچه ها و معابر شهر بندرعباس باید به خوبی آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی باشند.