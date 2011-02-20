جزئیات افزایش ساعت کار برخی از بانکها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با واریز مرحله دوم یارانه های نقدی طی روز جاری و افزایش مراجعات مردم به بانکها، برخی از بانکها اعلام کردند که به دلیل خدمات رسانی به مردم ساعت کار شعب خود را افزایش داده اند و در عین حال برای ارائه سرویس در روز دوشنبه هفته جاری نیز برخی از شعب باز هستند.

امروز همزمان با واریز دومین مرحله از یارانه های نقدی و قرار گرفتن در ماه پایانی سال و واریز عیدی برخی از کارمندان و کارگران تعداد مراجعات به بانکها و دستگاههای خودپرداز افزایش یافته است که البته بنابر اعلام بانک مرکزی هیچ مشکلی در ارائه خدمات به مردم تا این لحظه ایجاد نشده است.

بر این اساس بانک ملی اعلام کرده است که همزمان با واریز مرحله دوم وجوه یارانه ها شعب این بانک امروز تا ساعت 20 فعالند، همچنین شعب این بانک به جز واحدهای درون سازمانی در روز دوشنبه 2 اسفندماه امسال مصادف با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) از ساعت 9 تا 18مفتوح خواهند بود.

همچنین بانک سپه اعلام کرد که کلیه شعب بانک در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی تا ساعت 18 امروز به منظور پرداخت نقدی مرحله دوم یارانه ها آماده ارائه خدمت به مردم هستند.

در عین حال بانک تجارت نیز اعلام کرد که کلیه شعب این بانک در روز دوشنبه مورخ دوم اسفندماه از ساعت 8 صبح الی 18 مفتوح بوده و از آمادگی کامل برای انجام امور بانکی مشتریان برخوردارند.

گفتنی است برخی از بانکها برای تشویق مشتریان به حفظ مبالغ یارانه های نقدی در حسابهای مربوطه سیستمهای تشویقی در نظر گرفته اند.