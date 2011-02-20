فرهنگ کمک به زندانیان جرائم غیرعمد در جامعه باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا بابایی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: افرادی که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان بسر می برند ، بزهکار و مجرم نیستند بلکه به علت عدم توانایی در پرداخت نفقه، مهریه و چک برگشتی زندانی هستند و فرهنگ کمک به زندانیان جرائم غیر عمد در جامعه باید نهادینه شود.

وی افزود: باید با فرهنگ سازی کاری کنیم که مردم افراد زندانی جرائم غیر عمد را به دیده فرد گناهکار ننگرند و با خانواده آنها به دیده مجرم برخورد نکنند.

مدیر کل امور تربیتی زندان های ایلام ادامه داد: اکنون ستاد دیه مردمی با فعالیت هایی که انجام می دهد سعی در جذب کمکهای مالی برای آزادی زندانیان غیر بزه کار دارد و با برگزاری جشن گلریزان به زندانیان ورشکسته مالی، تصادفات غیر عمد، نفقه و مهریه کمک می کند.

بابایی گفت: با اطلاع رسانی به مردم می توان ذهنیت مردم را نسبت به نحوه برخورد با زندانیان جرائم غیر عمد تغییر داد زیرا این افراد مرتکب جرم و خلاف نشده اند.

بر اساس آمار های موجود تاکنون 225 نفر در ایلام به ستاد دیه برای دریافت کمک های نقدی معرفی شده اند.