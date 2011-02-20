تظاهرات مردم چین در حمایت از مردم مصر و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، صدها تن از شهروندان چینی در حمایت از مردم مصر، بحرین و لیبی و در محکومیت سرکوب آنان از سوی دولت این کشورها تظاهرات کردند.

بر این اساس تظاهرات گسترده مردم در شهرهای پکن، شانگهای و هنگ کنگ به درگیری با پلیس انجامید و دهها تن از آنان دستگیر شدند.

طبق گزارش مرکز دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در هنگ کنگ دستکم 100 تن از معترضان در تظاهرات امروز یکشنبه در این منطقه دستگیر شده اند.

پیش از این گروههای حامی جنبشهای مردمی در خاورمیانه در سایتهای اینترنتی چینی از "انقلاب یاسمن" در این کشور خبر داده و خواستار به خیابان آمدن معترضان در ساعت 14 امروز به وقت محلی شده اند.

این در حالی است که پلیس چین با حضور پر تعداد در شهرهای بزرگ اقدام به پراکنده ساختن و دستگیری آنان کرده و مانع از برگزاری تجمعات اعتراضی شده است.

در جریان اعتراضات مردمی در کشورهای خاورمیانه واکنش چین متفاوت از دیگر کشورها بوده است. مقامات چین سایتها و وبلاگ هایی را که اخبار و تحولات مصر را منتشر می کنند فیلتر کرده اند. همچنین سایتهای چینی با حذف کلید واژه مصر امکان دسترسی به اخبار مربوط به مصر را از بین برده اند.