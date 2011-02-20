افسردگی و خودکشی در مردان و زنان طلاق بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی ناصحی روز یکشنبه همزمان با هفته سلامت مردان در نشست خبری از ارایه خدمات معاینه و مشاوره رایگان به مراجعان مراکز ترک اعتیاد دانشگاهی در پنجشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده در سال 82 اختلالات روانی در مردان حدود 16 درصد و در زنان حدود 26 درصد است و به طور متوسط اختلالات روانی از شیوع 21 درصدی در کشور برخوردار است.

وی بیماریهای افسردگی، اعتیاد و اختلالات دو قطبی را سه بیماری اصلی در اختلالات روانی عنوان کرد و افزود: افسردگی 26 درصد، اعتیاد 24 درصد و اختلالات دو قطبی 12 درصد بار اختلالات روانی شامل می‌شوند.

ناصحی با اشاره به آخرین آمار دنیا در زمینه بار بیماریهای روانی در سال 2006، گفت: حدود 13 درصد بار بیماری‌ها در دنیا مربوط به اختلالات روانی است و بر این اساس سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می‌کند در سال 2020 حدود 15 درصد بار بیماریها مربوط به اختلالات روانی باشد و به این ترتیب این اختلالات در دنیا رتبه اول بار بیماریها را داشته باشند.

وی در ادامه به چالشهای سلامت روان در مردان کشور اشاره کرد و افزود: اعتیاد و سوء مصرف مواد از چالشهای مهم سلامت روان مردان کشور است. مواد مخدر و مواد محرک علاوه بر مشکلات جسمی، مشکلات روحی، خانوادگی و اجتماعی را به دنبال خواهند داشت، همچنین بخش زیادی از بیماری ایدز در کشور مربوط به اعتیاد به مواد مخدر است.

ناصحی با بیان اینکه سوء مصرف داروها از دیگر چالشهای سلامت روان در مردان کشور است، اظهار کرد: آمار مربوط به سوءمصرف داروها بالاست چرا که بسیاری از مردان ایرانی سوء مصرف انواع داروها را دارند که بسیاری از این موارد منجر به سوء مصرف مواد مخدر نیز می‌شود.

وی ، افزایش سن ازدواج را از دیگر چالشهای سلامت روان در مردان کشور عنوان کرد و گفت: ازدواج یکی از فاکتورهای سلامت جسم و روان است. در این رابطه ثابت شده است، افراد متاهل از سلامت روان بیشتری برخوردارند و کمتر به اختلالات روانی مبتلا می‌شوند. همچنین ثابت شده افسردگی و اقدام به خودکشی در مردان و زنان طلاق بیشتر است.

ناصحی در ادامه از تعداد کم تختهای روانپزشکی در بیمارستانهای کشور خبر داد و گفت: تعداد بیماران در انتظار بستری زیاد است. از طرف دیگر کمبود خدمات توانبخشی روانپزشکی نیز در کشور احساس می‌شود.