پوریا آذربایجانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به واکنشهایی که از نمایش این فیلم در جشنواره فجر داشتم، با تهیهکننده تصمیم گرفتم حدود چهار دقیقه از آن را کوتاه کنیم. قبل از جشنواره فجر برای تبدیل این فیلم به نسخه 35 اقدام کردیم اما چون در آن شرایط به دلیل ترافیک کاری ارشاد این موضوع بررسی نشد.
وی افزود: با محمد اطبایی مذاکراتی انجام دادیم تا برای نمایش در جشنوارههای خارجی با توجه به فضایی که فیلم دارد، اقدام کنیم. خوشبختانه "عاشقانههای سرباز وظیفه، رحمت" با استقبال خوبی در جشنواره روبرو شد و در بخشهای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت جایزه شد، به همین دلیل فکر میکنم ارزش تبدیل شدن به نسخه 35 را دارد.
در "یک عاشقانه برای سرباز وظیفه، رحمت" احمد مهرانفر، آتیلا پسیانی، نیره فراهانی، محسن قاضیمرادی، مهران رجبی، حسین سلیمانی و... بازی کردند. این فیلم که فیلمنامهاش را آذربایجانی نوشته، داستان رحمت (احمد مهرانفر) سرباز جوانی است که برای مرخصی چند روزه به تهران بازمیگردد اما با حقایق تازهای راجع به زندگی ریحانه نامزدش روبرو میشود.
پوریا آذربایجانی که ساخت فیلم سینمایی "روایتهای نا تمام" را به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی خود در کارنامه دارد، به زودی دومین فیلم سینمایی خود را کلید میزند.
