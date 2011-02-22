  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

آذربایجانی در گفتگو با مهر:

"عاشقانه‌های سرباز وظیفه، رحمت" کوتاه می‌شود

"عاشقانه‌های سرباز وظیفه، رحمت" کوتاه می‌شود

نویسنده و کارگردان فیلم "عاشقانه‌های سرباز وظیفه، رحمت" از کوتاه شدن نسخه جدید این فیلم برای نمایش در تلویزیون خبر داد.

پوریا آذربایجانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به واکنش‌هایی که از نمایش این فیلم در جشنواره فجر داشتم، با تهیه‌کننده تصمیم گرفتم حدود چهار دقیقه از آن را کوتاه کنیم. قبل از جشنواره فجر برای تبدیل این فیلم به نسخه 35 اقدام کردیم اما چون در آن شرایط به دلیل ترافیک کاری ارشاد این موضوع بررسی نشد.

وی افزود: با محمد اطبایی مذاکراتی انجام دادیم تا برای نمایش در جشنواره‌های خارجی با توجه به فضایی که فیلم دارد، اقدام کنیم. خوشبختانه "عاشقانه‌های سرباز وظیفه، رحمت" با استقبال خوبی در جشنواره روبرو شد و در بخش‌های بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت جایزه شد، به همین دلیل فکر می‌کنم ارزش تبدیل شدن به نسخه 35 را دارد.

در "یک عاشقانه برای سرباز وظیفه، رحمت" احمد مهرانفر، آتیلا پسیانی، نیره فراهانی، محسن قاضی‌مرادی، مهران رجبی، حسین سلیمانی و... بازی کردند. این فیلم که فیلمنامه‌اش را آذربایجانی نوشته، داستان رحمت (احمد مهرانفر) سرباز جوانی است که برای مرخصی چند روزه به تهران بازمی‌گردد اما با حقایق تازه‌ای راجع به زندگی ریحانه نامزدش روبرو می‌شود.

پوریا آذربایجانی که ساخت فیلم سینمایی "روایت‌های نا تمام" را به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی خود در کارنامه دارد، به زودی دومین فیلم سینمایی خود را کلید می‌زند.

کد مطلب 1258049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه