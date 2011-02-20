  1. استانها
  2. ایلام
۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

سامانه بارش زا استان ایلام را فرا گرفت

سامانه بارش زا استان ایلام را فرا گرفت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: سامانه بارش زا از اواسط امروز یکشنبه مناطق مختلف این استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، غلامرضا حسنی غربا ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: سامانه بارش زا از اواسط امروز یکشنبه مناطق مختلف این استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این مسئول افزود: بر اساس پیش بینی کارشناسان هواشناسی پدیده غالب در 48 ساعت آینده وزش باد، بارش باران، رعد و برق و در نقاط سردسیر و ارتفاعات بارش برف خواهد بود.

وی گفت: این وضعیت تا روز سه شنبه به تدریج به اکثر نقاط استان گسترش یافته و سپس تضعیف می شود.

وی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرستان های ایلام و ایوان با دمای کمینه 4 درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان گرمسیری مهران با 22 درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان ایلام بوده اند.
 

کد مطلب 1258065

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها