سامانه بارش زا استان ایلام را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، غلامرضا حسنی غربا ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: سامانه بارش زا از اواسط امروز یکشنبه مناطق مختلف این استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این مسئول افزود: بر اساس پیش بینی کارشناسان هواشناسی پدیده غالب در 48 ساعت آینده وزش باد، بارش باران، رعد و برق و در نقاط سردسیر و ارتفاعات بارش برف خواهد بود.

وی گفت: این وضعیت تا روز سه شنبه به تدریج به اکثر نقاط استان گسترش یافته و سپس تضعیف می شود.

وی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرستان های ایلام و ایوان با دمای کمینه 4 درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان گرمسیری مهران با 22 درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان ایلام بوده اند.

