پورکاظمی وضعیت درمان صانعی را امیدوارکننده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، لطفعلی پورکاظمی امروز یکشنبه با حضور در منزل امین صانعی خبرنگار ورزشی نویس کشورمان که چندی است دچار بیماری و کسالت شده است، ‌ضمن بررسی پرونده بیماری وی با مطلوب خواندن شرایط این خبرنگار از روند درمانی اش ابراز رضایت کرد.



وی گفت: جای بسیار خوشحالی دارد که در کشورمان امکانات پزشکی تا این حد پیشرفت کرده است که تمامی ابعاد بیماری های سخت و دشوار مورد بررسی قرار می گیرد ومن به عنوان یک پزشک به این موضوع اقتخار می کنم.



رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی روحیه مبارزه با اینگونه بیماری ها را یکی از راهکارهای درمان اعلام کرد و در ادامه به تشریح بیماری و روند درمان پرداخت.

وی افزود: خوشبختانه روند تشخیص و درمان بیماری امین صانعی به خوبی پیش می رود و چنانچه این روند ادامه پیدا کند به مرور بهبودی کامل وی حاصل خواهد شد.



پورکاظمی درادامه از خبرنگاران به عنوان قشر تلاشگر و متعهد نام برد و گفت: فدراسیون پزشکی و ورزشی هم به هرطریقی که امکان داشته باشد به کمک این خبرنگار متعهد کشورمان خواهد شتافت.



پورکاظمی ضمن آرزوی شفای عاجل برای امین صانعی درپایان قول کمک مالی برای تامین بخشی از درمان وی از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی را داد و گفت: در طول درمان نیز هرگونه امکاناتی که بتواند روند درمان او را تسریع کند دریغ نخواهیم ورزید.

امین صانعی از خبرنگاران جوان و پرتلاش رسانه های ورزشی است که از چند ماه پیش به دلیل مشکلات جسمانی تحت مداوا قرار گرفته است. گروه ورزشی خبرگزاری مهر برای این همکار جوان از خداوند متعال سلامتی و تندرستی مسئلت دارد.

