حادثه تروریستی مریوان توطئه دشمن برای ایجاد تفرقه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر امروز در مراسم تشییع پیکر شهید امجد محمدی قصیریان در میدان انقلاب شهر سنندج، اظهار داشت: حادثه تروریستی در شهر مرزی مریوان از جمله توطئه های دشمنان و. عوامل ضد انقلاب برای ایجاد اختلاف و تفرقه در کشور به ویژه استان کردستان صورت گرفت.

وی ادامه داد: حادثه تروریستی در شهر مریوان در ایام هفته وحدت و بعد از ترور شهید صانع ژاله در حوادث 25 بهمن ماه در شهر تهران همه نشان از توطئه و دسیسه های دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه در کشور به ویژه مناطق کردنشین است و بدون شک با توجه به بصیرت و آگاهی مردم تمامی این توطئه ها نقش برآب می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: دشمن از وحدت و یکپارچگی در کشور واهمه دارد و به همین دلیل با اقدامات تروریستی می خواهد که نیات شوم و پلید خود را اجرایی کند که البته مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی به ویژه کردستانی های غیور تمامی این توطئه ها را خنثی خواهند کرد.

حسن زاده شهادت دو مامور نیروی انتظامی در شهر مرزی مریوان حین انجام وظیفه را از برنامه های دشمن و ضد انقلاب عنوان کرد و افزود: نیروی امنیتی و اطلاعاتی استان کردستان در کمترین زمان ممکن عوامل این حادثه تروریستی را شناسایی و آنها را به سزای اعمال خود خواهند رساند.

شب گذشته راس ساعت 20 در اطراف دریاچه زریوار در شهر مریوان با حمله مسلحانه از سوی افراد ناشناس "امجد محمدی قصریان" و "حامد رنجبر" از پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان در حین گشت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و امروز پیکر مطهر شهید قصریان بعد از تشییع در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شده و پیکر مطهر شهید رنجبر برای خاکسپاری به استان آذربایجان غربی انتقال داده شد.