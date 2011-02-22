حوادث ترافیکی دومین علت سالهای از دست رفته عمر ایرانیها

دکتر مشیانه حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سال گذشته 22 هزار و 974 نفر در اثر حوادث ترافیکی در کشور فوت کردند و حدود 40 برابر این تعداد یعنی 800 هزار نفر در بیمارستانها و مراکز درمانی به صورت رایگان خدمت رسانی شدند که اغلب آنها نیز در گروه سنی جوان و نان آور بوده اند.

وی با عنوان این مطلب که همه ساله حدود یک میلیون و 300 هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در جهان فوت می­کنند، افزود: حدود 20 تا 50 میلیون نفر نیز در این حوادث دچار معلولیت شده یا مجروح می­شوند.

حدادی به رتبه بندی علل مرگ و میر در جهان اشاره کرد و گفت: حوادث ترافیکی در سال 2004 در رتبه نهم علل مرگ قرار داشت و تخمین زده می شود تا سال 2030 در رتبه پنجم علل مرگ و میر قرار گیرد.



رئیس مرکز پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت با اعلام اینکه بیشتر حوادث ترافیکی منجر به مرگ در کشورهای کم درآمد و متوسط اتفاق می­افتد، ادامه داد: بیش از 90 درصد مرگ و میر جاده­ای در کشورهایی رخ می­دهد که تنها مالک 48 درصد خودروهای جهان هستند.



وی تصریح کرد: نزدیک به 50 درصد از فوتی های حوادث ترافیکی را عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران تشکیل می دهند.



به گفته حدادی، در ایران نیز حوادث ترافیکی اولین علت بار بیماریها، دومین علت سالهای از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس و سومین علت سالهای از دست رفته عمر به علت ناتوانی و معلولیت، در همه گروههای سنی و هر دو گروه جنسی است.

وی تاکید کرد: حوادث ترافیکی در کشور در مردان اولین علت بار بیماریهاست و در زنان پس از بیماریهای ایسکمیک قلبی، افسردگی ماژور و بلایای طبیعی در رتبه چهارم قرار دارد.