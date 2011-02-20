نبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را به تعطیلی می کشاند

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه وجود مشکلات، توقعات و درخواست های مردم در اقصی نقاط کشور اکنون دیگر بحث های جزئی نیست نوع مطالبات مردم تغییر پیدا کرده است، افزود: با توجه به محدودیت های اعتباری و مشکلات جهت گیری ها مسئولان برای پاسخگویی مطالبات به حق مردم مثبت است.

وی در ادامه توجه ویژه به بخش صنعت را خواستار شد و اظهارداشت: تکمیل کارخانجات نیمه کاره و عدم وجود سرمایه در گردش از مشکلات مهم این حوزه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم توسعه صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار با توجه به به موقعیت منحصربفرد این شهرستان در استان تاکید کرد و گفت: ثبات اشتغالزایی در رودبار توسعه صنعتی است.

وی همچنین برلزوم استقرار صنایع مادر وشکوفایی ظرفیت های بالقوه شهرستان رودبارتاکید کرد و افزود: پراکندگی و فعالیت عمده صنایع کوچک و بزرگ تولیدی در نقاط مختلف این شهرستان به عنوان یکی از شاخص ها و محورهای اساسی ثبات اشتغالزایی ونیز رونق وضعیت معیشتی واقتصادی ساکنان این خطه است.

مرعشی با اشاره به ظرفیت های قابل سرمایه گذاری بخش صنعت این شهرستان یادآورشد: رودبار موقعیت مناسبی برای استقرار هرگونه صنایع را دارد که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی درادامه از اجرای پروژه های از قبیل ساماندهی رودخانه سپیدرود و سیاهرود، تعریض جاده لوشان، جیرنده، کلیشم و دیلمان و همچنین توتکابن، بره سر، کلیشم و دیلمان در شهرستان رودبارخبرداد.

شهرستان رودبار در جنوب استان گیلان واقع شده است.