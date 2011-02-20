تظاهرات ضد آمریکایی شهروندان فلسطینی در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران شهروند فلسطینی ساکن کرانه باختری امروز تظاهرات ضد آمریکایی برپا کردند.

این تظاهرات که در میدان المناره در رام الله برگزار شد حاضران با در دست داشتن پلاکاردهایی وتوی قطعنامه غیر قانونی بودن شهرک سازی از سوی آمریکا را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهای "آمریکا از اشغالگری و شهرک سازی حمایت می کند"، "مذاکرات سازش در سایه شهرک سازی و قلدری آمریکا را رها کنید" و "اوبامای حقیر ما خواهان حق تعیین سرنوشت خود هستیم" نفرت خود را از جانبداری آمریکا از رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

خاطرنشان می شود آمریکا جمعه شب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در آن شهرکهای صهیونیست نشین در اراضی فلسطینی را غیر قانونی اعلام کرده بود وتو کرد.

رای مخالف آمریکا به غیر قانونی خواندن شهرکهای صهیونیست نشین که روز گذشته صورت گرفت در حالی است که 14 عضو دیگر این شورا به آن رای مثبت دادند.