برنامه بسیج سلامت نوروزی در کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس سیدرضا غلامی اظهار داشت: این طرح با حضور چهار و 500 بازرس بهداشت محیط در قالب حدود هزار و 220 اکیپ نظارتی، بازرسی و کشیک در تمامی مراکز بهداشتی درمانی از 8 صبح تا 8 شب در ساعات اداری و غیر اداری و همچنین روزهای تعطیل در سراسر کشور اجرا می شود.
وی افزود: برنامه بسیج سلامت نوروزی با اولویت نظارت بر هتلها، مهمانپذیرها، مسافرخانه ها و تمامی اماکن اقامتی، اماکن بین راهی، اماکن تفریحی و پارکها، رستورانها، کترینگها، فست فودها، اغذیه فروشیها، آرایشگاههای مردانه، زنانه، قنادیها و شیرینیها، فروشگاههای خشکبار و آجیل، فروشگاههای بزرگ مواد غذایی، سرویسهای بهداشتی عمومی، فرودگاهها، راه آهن، پایانه های مسافربری و سرویسهای حمل و نقل بین شهری صورت می گیرد.
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