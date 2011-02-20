منظر شهری قم با فرهنگ عمومی و دینی مردم سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد حسین رحمتی ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتب آثار هنرمندان نگارگر، عکاس، نقاش و تصویرگر قمی که با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان استان در نگارستان اشراق حوزه هنری استان قم برگزار شد، منظر شهری قم را در شأن این شهر و متناسب با فرهنگ عمومی و دینی مردم ندانست و تصریح کرد: باید در این زمینه کارگروهی تشکیل و اتاق فکری تأسیس شود.



قم می‌تواند منتقل کننده فرهنگ باشد



وی خاطرنشان کرد: با توجه به مرکزیت فرهنگی قم و با توجه به اینکه هفته‌ای در حدود یک میلیون نفر از آن عبور می‌کنند، فرهنگ می‌تواند از قم منتقل شود اما متاسفانه دیده می‌شود این شهر نه تنها منتقل کننده فرهنگ نیست بلکه از برخی شهر‌ها عقب‌تر نیز می‌باشد.



ساخت فرهنگ‌سرا و نگارخانه از نیازهای قم



رحمتی با انتقاد از عدم فعالیت‌های هنری در خور توجه از سوی شهرداری قم، بیان داشت: درست است که شهرداری دغدغه‌ها و مشکلات زیادی دارد اما این دلیل نمی‌شود که شهرداری حتی یک نگارخانه نداشته باشد و این سازمان باید در این زمینه ورود داشته و در همه مناطق شهر فرهنگ‌سرا و نگارخانه تاسیس کنند.



وی اظهار داشت: همچنین در شهر قم برای هر رویدادی شهر پر از بنر می‌شود اما آیا بررسی شده است که این بنر‌ها تا چه حد تأثیرگذاری دارد و باید تعریف درستی از تبلیغات و توسعه فرهنگی داشته باشیم.



باید رشته‌های هنری در سطح آموزش عالی در استان تدریس شوند



این هنرمند قمی همچنین خاطر نشان کرد: قم دارای پتانسیل بسیار بالا و هنرمندان بالقوه‌ای است که لازم است برای آموزش حرفه‌ای و تخصصی آنان فکری شود و برای این منظور باید رشته‌های هنری در سطح آموزش عالی در استان پیش بینی شود.



وی در ادامه با بیان اینکه زبان هنر در جامعه می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد، خاطرنشان کرد: کم توجهی به آن می‌تواند زمینه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را از بین ببرد و در مقابل می‌توان در سایه توجه به هنر از آن برای رسیدن به اهداف مختلف در زمینه‌های گوناگون استفاده کرد.



سند تاریخی و فرهنگی هنر سنتی و هنرمندان سنتی کار قمی تدوین شود



داور جشنواره‌های مختلف استانی و کشوری همچنین در خصوص چاپ کتب آثار هنرمندان نگارگری، عکاس، نقاش و تصویر گر قمی گفت: این کار به عنوان یک سند ماندگار در بخش هنر و به عنوان یک تاریخ حفظ می‌شود که روند اجرایی خوبی در سازماندهی و داوری آن اتفاق افتاد و تجربه بسیار موفقی بود و این سند مکتوب تا صد‌ها سال می‌ماند و بیانگر این است که هنرمندان قمی در سال‌های معاصر چه اقداماتی را انجام داده‌اند.



وی با بیان اینکه هنر در مقایسه با آثار تاریخی مکتوب و یا گفته خبرنگاران، به عنوان بیان صادق تری از تاریخ یک جامعه محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حوزه هنرهای سنتی نیز این نیاز احساس می‌شود چرا که هنرمندان در این رشته‌ها بسیار گمنام هستند و بسیاری از آن‌ها به خصوص در رشته‌های کاشی کاری، پارچه بافی و... در حال از بین رفتن می‌باشند.



رحمتی خاطر نشان کرد: مسئولین میراث فرهنگی و صنایع دستی، استانداری و.. در این زمینه باید وارد عمل شوند و یک سند تاریخی و فرهنگی در این خصوص آماده شود.