7000 پرونده تخلفات صنفی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد، چهارهزار و 412رمورد را سازمان بازرگانی و دو هزار و 743مورد را بازرسی اصناف تشکیل داده است.

وی اظهار داشت: تعداد بازرسی های واخدهای صنفی،انبارها،سردخانه ها، و بخشهای خدمات عمومی شامل نهاده های دامی، میوه و مرکبات، مواد پروتئینی و لبنی و ...41هزارو 942مورد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این بازرسی ها منجر به تشکیل دوهزارو 435مورد پرونده شده است که این تعداد به تعزیرات ارسال می شود و منجر به صدور حکم نهایی و اجرای احکام می شود.



کهنسال ادامه داد: تعداد گشتهای مشترک با دستگاههای چون نیروی انتظامی، گردشگری، حمل و نقل درون و برون شهری، تعزیرات و بهداشت و درمان هزار و 877 مورد بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان افزود: بیشترین تخلفات در حمل و نقل، کرایه ها و سوخت و نهاده های دامی مانند ذرت، جو، کود، کنجاله، سویا و جوجه یکروزه بوده است.

وی افزود: در دوعرصه به بازرسی و نظارت می پردازیم، عرصه اول بخش کالایی است که شامل البسه، پوشاک کیف و کفش، آجیل و خشکبار، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی، قند و شکر، برنج و انبارها و عرصه دوم بخش خدماتی شامل، شرکتهای مسافربری، حمل و نقل درون و برون شهری، اماکن سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، سالن های غذاخوری و رستوران های بین شهری می شود.



رئیس سازمان بازرگانی اظهار داشت: موارد مهم نظارت ویژه سازمان بازرگانی شامل: تامین و توزیع قیمت میوه و مرکبات مانند پرتقال سیب و نارنگی بویژه در ایام پایانی سال از طریق میادین بار، نظارت بر مراکز نگهداری کالاهای سرد خانه ای در سردخانه ها و بنادر، بررسی میزان موجودی کالاها در انبارها و سردخانه ها هر 15 روز یکبار، رصد قیمت 22 کالا که بیشتر مواد غذایی است بصورت روزانه، نظارت ویژه بر نصب برچسب کالا و صدور فاکتور کالا و خدمات است.

وی اظهار داشت: نصب نرخنامه در کلیه اماکن اقامتی و پذیرایی و خطوط تاکسیرانی، تاکسی سرویس ها و سواریهای کرایه خطوط اتوبویرانی، نظارت بر رعایت نصب برچسب در فروشهای فوق العاده، نرخ سودهایی که از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان از دیگر وظایف است.