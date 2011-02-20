افزایش آموزش های پیش دبستانی در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در فریدونکنار، منیره موحدی بعد از ظهر یکشنبه در جشنواره بزرگ الگوهای مناسب تدریس دوره ابتدایی شهرستان فریدونکنار اظهار داشت: مقطع ابتدایی فوندانسیون فکر را طرحریزی میکند.
موحدی بیان داشت: در معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، امور پیش دبستانی، آموزش ابتدایی، امور عشایر و مناطق کمتر توسعه یافته در کشور و گروه پیش دبستانی و آموزش ابتدایی و گروه تکنولوژی دو گروه کار در استان مازندران هستند.
وی افزود: باید از فرصت ایجاد شده در دولت دهم و نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای تربیت همهجانبه دانشآموزان به شکل برتر و بهتر بهرهمند شد.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش مازندران افزود: فراهمسازی توسعه کشور بر مبنای محوریتهای دینی و ملی با شکوفایی استعدادها و حمایت و تربیت همهجانبه و به همین منظور رشد فضایل اخلاقی دینی بر مبنای سیره اهل بیت بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه هیچ نوآموزی نباید به دلیل کم بضاعتی یا بیبضاعتی از مدرسه جا بماند ادامه داد: تراکم و تعدد در برنامهها وجود دارد اما مانعی در راستای اجرایی شدن آنها وجود ندارد و در راستای تحقق چشم انداز سرعت، دقت و قدرت مولفههای اصلی فعالیتهای ما است.
مازندران دارای 540 هزار دانش آموز است.
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