به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان متولد 30 تیرماه سال 1355 محله امامزاده حسن، دوراهی قپان است که از زمین‌های خاکی کانون میثم فوتبالش را آغاز کرد و سپس به تیم جوانان فتح تهران رفت. در سال نخست وی در دسته 2 جوانان تهران 21 گل به ثمر رساند و ضمن کسب عنوان آقای گل، نقش مهمی در صعود این تیم به دسته اول جوانان تهران داشت. این بازیکن تنها در فصل 73 تا 74 در تیم بزرگسالان فتح بازی کرد و با درخواست حسین فرکی به تیم پاس پیوست.

هاشمیان حدود سه فصل در پاس بود و با به ثمر رساندن 9 گل در 26 بازی توسط منصور پورحیدری به تیم ملی دعوت شد. در بازی‌های آسیایی بانکوک 1998، وی به تنهایی دوبار در دقایق (یک و 50) دروازه قزاقستان را باز کرد تا نخستین پیروزی ایران در آن مسابقات با درخشش "وحید" رقم بخورد.

در حالیکه در آن روزها دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درصدد جذب این بازیکن بودند، این بازیکن سال 1378(1999 میلادی) به عنوان نخسین بازیکن ایرانی از باشگاهی به غیر از سرخابی‌های پایتخت که باشگاه پاس بود، راهی فوتبال اروپا شد و پس از علی دایی، کریم باقری، مهدی مهدوی‌کیا و خداداد عزیزی پنجمین لژیونر فوتبال ایران در آن برهه زمانی نام گرفت.

دیدار با بایرن مونیخ نخستین بازی هاشمیان در بوندس لیگا بود. وی دقیقه 73 به جای "یه‌بوآ" وارد زمین مسابقه شد و این آغازی بود برای افتخار آفرینی بازیکنی که با حضور 10 ساله در فوتبال باشگاهی آلمان لقب (Hubschrauber) هلی‌کوپتر را به خود اختصاص داد.

وی با درخشش در تیم پاس تهران برای نخستین بار توسط منصور پورحیدری به اردوی تیم ملی ایران دعوت شد و در روز اول ماه دسامبر با دو گلی که وارد دروازه تیم ملی قزاقستان نخستین گلهای ملی خود را به ثمر رساند و خود را به فوتبال ایران معرفی کرد.

البته هاشمیان سال 2001 در دوران سرمربیگری میروسلاو بلاژویچ و به خاطر تبعیض‌ها و ناملایمت‌هایی که دید، به شکلی محترمانه و پس از هماهنگی با مرحوم رنجبر اردوی تیم ملی را ترک کرد اما با درخواست مسئولان فدراسیون و مردم ایران، سه سال بعد با افتخار به تیم ملی بازگشت و با عملکرد ارزشمند و گل‌های فراموش نشدنی، زمینه‌ساز صعود تیم ملی به جام جهانی شد.

وحید پس از سال‌ها در تاریخ نهم دی‌ماه 1389 به پرسپولیس پیوست و پس از تحمل یک مصدومیت کوتاه مدت روز سی‌ام بهمن‌ماه پس از دوری 11 ساله از فوتبال ایران در دیدار با شاهین بوشهر از دقیقه 59 به جای امیرحسین فشنگچی در ترکیب پرسپولیس به میدان رفت.

تاریخچه بازی‌های باشگاهی هاشمیان:

* 1375-6: فتح تهران: 25 بازی - 8 گل

* 1376-8: پاس تهران: 26 بازی - 9 گل

* 1999-2000: هامبورگ آلمان: 11 بازی، (یک بازی در جام یوفا برابر ترابازون اسپور و گلزنی در آن مسابقه)

* 2000-1: هامبورگ آلمان: یک بازی

* 2001-2: بوخوم آلمان: 21 بازی - 8 گل(مسابقات بوندس لیگای دو)

* 2002-3: بوخوم آلمان: 34 بازی - 10 گل - 2 پاس گل

* 2003-4: بوخوم آلمان: 32 بازی - 16 گل - 7 پاس گل

* 2004-5: بایرن مونیخ آلمان: 9 بازی

* 2005-6: هانوفر آلمان: 29 بازی - 4 گل - 3 پاس گل

* 2006-7: هانوفر آلمان: 31 بازی - 4 گل - 6 پاس گل

* 2007-8: هانوفر آلمان: 20 بازی - یک گل - 2 پاس گل

* 2008-9: بوخوم آلمان: 16 بازی - یک گل

* 2009-10: بوخوم آلمان: 25 بازی 2 گل - 3 پاس گل

وحید هاشمیان در این سال‌ها 208 بازی در بوندس لیگا انجام داد که طی آن 38 گل به ثمر رساند و 23 پاس گل داد. وی یک فصل هم در بوندس لیگای دو بازی کرد و 21 بازی و 8 گل زده حاصل آن بود.

این بازیکن که سال‌ها پیراهن شماره 9 تیم ملی را برتن می‌کرد، 50 بار برای تیم ملی ایران به میدان رفته که حاصل آن 14 گل بوده است. وحید هاشمیان از آن دسته بازیکنانی است که از نظر اخلاقی و فنی در فوتبال ایران کمتر حضور داشته اند. او مثل هیچکس نیست و بازیکنی است که تا به حال کسی مشکل اخلاقی و بدخلاقی های مرسوم در فوتبال را از او ندیده است.

افتخارات فوتبالی وحید هاشمیان:

* نایب قهرمان باشگاه‌های تهران با تیم فتح در سال 1375

* نایب قهرمان لیگ آزادگان با تیم پاس تهران در سال 1377

* قهرمانی بازی‌های آسیایی بانکوک در سال 1988

* مقام سوم بوندس‌لیگا با تیم هامبورگ سال 2000-1999

* قهرمانی بازی‌های غرب آسیا جام ملک حسین، اردن سال 2000

* صعود از دسته دوم لیگ آلمان به دسته اول با تیم بوخوم سال 2-2001

* صعود به جام یوفا با تیم بوخوم سال 4-2003

* قهرمانی باشگاه‌های آلمان با تیم بایرن مونیخ سال 5- 2004

* قهرمانی لیگا پوکال با بایرن مونیخ سال 5- 2004

* صعود به جام جهانی 2006 آلمان