وستروله از سفر خود به ایران دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "گیدو وستروله" سفر خود به ایران را در راستای تلاش برای آزادی خبرنگاران آلمانی بازداشت شده ارزیابی کرد.

وی به هنگام ورود به برلین در مصاحبه ای با هفته نامه بیلد آم زونتاگ از سفر خود به تهران که نخستین سفر یک وزیر امور خارجه آلمانی به ایران در هفت سال اخیر بوده دفاع کرده و انتقاد مخالفان خود را ناوارد دانست.

این سفر که یک روز پیش از آزادی خبرنگاران مذکور صورت گرفت انتقادهایی را متوجه رهبر حزب دمکرات آزاد کرده است. طبق این گزارش وستروله در این سفر با شماری از مقامهای ایرانی نیز دیدار داشته است.

گفتنی است دو خبرنگار هفته نامه بیلد آم زونتاگ روز گذشته پس از 4 ماه بازداشت در ایران آزاد شدند. این دو به اتهام اقدام غیرقانونی برای مصاحبه با بستگان یک متهم محکوم به اعدام در شهر تبریز بازداشت شدند.