600 میلیارد ریال در بخش فاضلاب گلستان سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در 11 شهر، درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب از صفر به 85 درصد افزایش یافته که در حال حاضر سه شهر بندرگز و کردکوی و بندر ترکمن در حال بهره برداری است.

وی اظهار داشت: مدول اول تصفیه خانه فاضلاب گرگان به بهره برداری رسیده است و در سایر شهرها (گنبد ، آزادشهر) درحال اجراء و درشهرهای آق قلا، علی آباد،گمیشان، مینودشت، کلاله، رامیان در دست مطالعه است.



وی تعداد مشترکان انشعاب آب طی گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی به بیش از 261 هزار و 141 فقره انشعاب در 20 شهر استان خبرداد و افزود: این رقم بیش از پنج برابر در سال 57 است.

مدیرعامل شرکت آبفا گلستان، تعداد مشترکان انشعاب فاضلاب نیز به بیش از 12 هزار 725 واحد رسیده که این تعداد طی شش سال گذشته تحقق یافته است.

وی یادآورشد: در بخش ظرفیت تامین آب اشامیدنی در سال 57 حد اکثر توان تولید آب شرب 450 لیتر در ثانیه بوده که در سالجاری به میزان دو هزار و 714 لیتر در ثانیه رسیده که در این راستا اقدامات فراوانی در استان شده است.



وی گفت: بخش حفر و تجهیز چاه و خطوط انتقال احداث مخازن و افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب شرب گرگان و بهسازی چاهها از سوی شرکت صورت گرفته است.



علیمرادی افزود: ظرفیت مخازن آب شهری نیز از 82000 متر مکعب به بیش از 223 هزارو100متر مکعب رسیده است که این امر باعث کاهش پرت شبکه به میزان قابل توجه و کاهش قطع آب وافزایش توان ذخیره آب شهری گردیده است.

وی گفت: با عنایت به اینکه زمان قبل ازانقلاب یکی از معضلات مهم جامعه عدم توسعه یافتگی شهرها بوده و این عقب افتادگی چالشهای مهم فراروی دولت خدمتگزار در پرداختن به مقوله تامین آب شرب بهداشتی را تشکیل می دهد و این موضوع باعث خدمات شایانی در این بخش شد.

به گفته علیمرادی، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 در 12 شهر با 70 درصد جمعیت تحت پوشش اب آشامیدنی قرار داشتند که این میزان در سالجاری به 99.7 درصد افزایش یافته بطوریکه در تمامی نقاط شهری شبکه توزیع ایجاد شده و واگذاری انشعاب در کمتر از سه روز انجام می گیرد.