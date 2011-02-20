استکبار ستیزی در سایه اتحاد محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر یکشنبه در جمع علمای اهل سنت و تشیع شرق استان ضمن تاکید بر ضرورت درک صحیح و عالمانه از ابعاد مختلف دین مبین اسلام بیان داشت: خداوند متعال در قرآن کریم دین اسلام را تنها دین پذیرفته شده معرفی می کند و نبی اکرم(ص) را مامور تبلیغ این دین جامع و جاودان می کند.

وی افزود: پایبندی به اجرای فرامین و دستورات آن حضرت ضامن حیات و اتحاد واقعی جهان اسلام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: پیامبر اعظم (ص) برای بشریت اسوه ای حسنه است و وظیفه همه ما پیروی و تاسی از این اسوه حسنه در جهت اتحاد همه مسلمین و جهان اسلام است.

وی از باور و رفتار عملی بعنوان دو رکن اساسی وحدت یاد کرد و اظهار داشت: امروز که دشمنان بدنبال پیاده سازی راهبرد جدید تفرقه بینداز نابود کن هستند، بیش از همه باید به این دو رکن اساسی توجه کنیم و بدان اهتمام بورزیم.



جمشیدی با اشاره به فتنه سال 1388 و مزدوری سران فتنه برای مستکبران تأکید کرد: وظیفه و رسالت ما بسیار سنگین تر شده است و بصیرت دهی و بصیرت افزاییباید از فعالیت های محوری ما باشد.

وی خطاب به علمای تشیع و اهل سنت افزود: شما علما که فرصت تبلیغ و بهره مندی از تریبون های عمومی جمعه و جماعات را در اختیار دارید سزاوار است که خدمات صادقانه دولت مهر و عدالت را به اطلاع مردم ولایت مدار استان برسانید.