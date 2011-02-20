ساخت بلوک 9 خوابگاه دانشگاه مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، کلنگ بلوک 9 خوابگاه خواهران توسط دکتر محمد مهدی نژاد معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر احمد احمدپور سرپرست دانشگاه مازندران به زمین زده شد.

این پروژه با اعتبار 17 میلیارد ریال در متراژ سه هزار و 150 متر مربع در چهار طبقه با 17 اتاق چهار نفره با ظرفیت حدود 275 نفر در مدت 24 ماه به بهره برداری خواهد رسید.

اینترنت بی سیم مرکز اطلاعات و فناوری دانشگاه مازندران بهره برداری شد

معاون پژوهشی و فناوری وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری همچنین اینترنت بی سیم مرکز اطلاعات و فناوری دانشگاه مازندران را بهره برداری کرد.

محمد مهدی نژاد در این مراسم با بیان اینکه دانشگاهها باید نیروی کارآمد، خلاق و نوآور تحویل جامعه بدهند اظهار داشت: از همه دانشگاهها انتظار می رود تا نیروی کارآمد، خلاق، نوآور، پویا و پایبند به ارزش های اسلامی تحویل جامعه بدهند و در چنین فضای پرآشوب و پرتلاطم بتوانند نیاز جامعه را برآورده سازند.

وی افزود: دانشگاه یک بعدش تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است که بحث رفتاری و اعتقادی اش مهم است و بدیهی است دانشگاه می تواند با نیروی علمی که دارد و جوانان پرانگیزه ایی که دارد به این حیث مهم بپردازد و نیروی هدفمند تحویل جامعه بدهد.

مهدی نژاد با بیان اینکه دانشگاه باید در رفع نیازهای پژوهشی قدم بردارد اذعان داشت: اگر در جامعه مسأله ایی پیش آمد اگر به روش پژوهشی و علمی حل شود بهترین ثمره را می تواند داشته باشد پس انتظار ما از دانشگاهها این است که در حل مسائل پژوهشی کشور پژوهشهای هدفمند و جهت داری را ارائه دهند و بروند دنبال پژوهشها تا بتوانند دانشگاه هدفمند بسازند.

وی گفت: به دلیل نگاهی که نظام و حکومت به دانشگاهها و نقشی که دانشگاهها در کشور پیدا کرده، بحث دانشگاهها از چند سال پیش یک روند خاصی را به خود گرفته است.

مهدی نژاد افزود: در حال حاضر آنچه که در کشور داریم 85 دانشگاه دولتی است که در سال اول دولت نهم بین 30 تا 35 دانشگاه بوده اما اکنون با گسترش کمی فوق العاده ای که ظرف 5 سال اخیر گذراندیم توانستیم در حد بالایی آنها را افزایش دهیم و اکنون حدود 300 موسسه آموزش عالی در کشور داریم و از لحاظ نسبی بیشترین آن در مازندران است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در ایران حدود سه میلیون و 700 هزار دانشجو از مقطع کاردانی تا دکترا داریم و اینها فرصت بزرگی است برای ما جهت صدور دانش و فناوری و نظیر آن راه اندازی اینترنت بی سیم(وایرلس) است تا دانشجویان به منابع علمی دسترسی بیشتری داشته باشند.