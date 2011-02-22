حرکت های ضد اسرائیلی محور قیام های مردمی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که دکتر "مصطفی محمدی" از وزارت خارجه ایران در باره تحولات مصر گفت: من باور دارم که ما بعد از مصر خاورمیانه ای دیگر خواهیم داشت هم به جهت موازنه قوا و آرایش نیروها. در خاورمیانه ما شاهد منازعه بین دو اراده بودیم. در بعد سیاسی یک طرف معتقد به صلح با اسرائیل بود که نماد آن مصر بود و دیگری معتقد به مقاومت در مقابل اسرائیل که نماد آن ایران است. الان یکی از طرفین فروریخته و به طور طبیعی طرف دیگر قدرتمندتر خواهد شد. در نتیجه ما داریم وارد یک فضای جدید در منطقه می شویم.



وی درباره الگو بودن مصر در منطقه و تائید این تفکر گفت: به نظرم کشورهای مشرق عربی در این منطقه متاثر از فضای داخلی مصر خواهند بود.اخوان قویترین جریان داخلی مصر است و این اخوان در منطقه شاخه های فعالی دارد که یا به قدرت رسیده اند یا در حاشیه قدرت قرار دارند و یا به عنوان اپوزیسیون هستند. آمریکایی ها تلاش می کنند این موج را به سمت ایران بفرستند غافل از اینکه مورد ایران با خاورمیانه متفاوت است. من فکر می کنم هدف این گروه سوق دادن این جریان به سوی اردن و یمن است و البته نیم نگاهی هم به الجزایر دارند. البته قطر، ایران و سوریه به عنوان سه ضلع عمومی محور مقاومت شاید تمایل نداشته باشند این موج به سمت الجزایر برود ولی جنبش اسلامی در مصر به علت کینه تاریخی که بین اینها وجود دارد تمایل دارد. الجزایر نیز به هم بریزد. تصور من این است که هنوز عربستان، کویت، امارات، قطر یا عمان آمادگی تحول را ندارند. گرچه شاید برخی کشورهای نزدیک آنها که از اقتصاد وابسته به درآمد نفتی برخوردار نیستند بستر مناسب تری برای تغییرات جدی در آنها فراهم باشد.



دکتر ابراهیم متقی از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی در باره تحولات اخیر در خاورمیانه می گوید: هرحادثه ای که شکل می گیرد باید زیرساختهای اجتماعی آن فراهم باشد. وقتی صحبت از زیرساخت های اجتماعی می کنیم یک بخش آن گروه های اجتماعی است. بخش دیگر آن نهادهاست. بخش سوم، نخبگان است. بررسی تحولات مصر و تحقق تحول در سایر کشورهای خاورمیانه بدون این شاخص ها امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر این یکسری مولفه هایی است که عوامل تشدیدکننده یا عوامل محدودکننده هستند بویژه در فضایی که ما اصطلاحا عصر جامعه شبکه ای میگوییم. عصری که دولتها و بازیگران مختلف می توانند حاکمیت بازیگران دیگر را به راحتی نادیده بگیرند. این یکی از موضوعات جدیدی است که در ۱۰-۱۵ سال گذشته شکل گرفته و یک فضای فراوستفالیالی است.

وی در ادامه گفت: نباید تصور کرد که آمریکا نسبت به منطقه خیلی بیگانه است. در واقع آمریکا به سه دلیل در مورد منطقه و مصر اطلاعات خوبی دارد، اول مراکز مطالعاتی آن اطلاعات زیادی تولید می کنند. دوم شهروندان و متخصصان خاورمیانه ای زیادی که طی ۳۰ سال گذشته به آمریکا مهاجرت کرده اند و در مورد خاورمیانه، مورد مشورت و تعامل مقامات این کشور قرار می گیرند. عامل سوم نیز اینکه از سال ۱۹۶۷ به بعد امریکاییها به این جمع بندی رسیدند که باید خودشان[متخصصان و مقامات دیپلماتیک آمریکایی در منطقه] به تحولات خاورمیانه وقوف جدی داشته باشند. بنابراین در نتیجه این سه عامل آمریکایی ها نسبت به حوزه منطقه وقوف دارند. بنابراین طبیعی است کشوری مثل آمریکا در یک فضای بحرانی در یک کشوری که یکی از محوری ترین کشورهای خاورمیانه است تعامل داشته و تاثیرگذار باشد. بحثی که در مورد هویت گرایی مطرح شد، در کشورهای خاورمیانه یک واقعیت است. مبارزه با اقتدارگرایی به نوعی یک امر قطعی است اما وقتی که بحران شکل گرفت کشورهای دیگر منفعل نمانده و سعی می کنند که تاثیرگزار بوده و مدیریت داشته باشند. این مسئله را آمریکاییها به خوبی می دانند. در این شرایط ما با جنگ بازیگران روبرو باشیم که این جنگ، جنگ سایه هاست.

دکتر حمید احمدی نیز در سخنان خود به قدرت اخوان المسلمین در این کشور اشاره کرد و گفت: اخوان در مصر قوی است اما نباید در مورد نفوذ جهانی اش اغراق کرد. اخوان خیلی سعی کرد خودش را مادر جنبش های اسلامی جلوه بدهد و تلاش هایی را هم برای ایجاد یک سازمان جهانی در گذشته کرده که موفق نبوده است. به اعتقاد من هر جامعه ایی مشکلات خاص خود را دارد. اخوان المسلمین یک سازمان و شبکه جهانی ندارد و هر شاخه ای از اخوان در هر کشوری مشکلات خاص خود را داشته و توانمندی لازم برای ارائه یک الگوی واحد را ندارد. الان دوره آرمان گرایی و ایدئولوژی های آرمانی مثل مبارزه با اسرائیل یا پان عربیسم گذشته و مردم پنجاه سال است که می بینند این آرمان ها ابزاری است در دست رژیم های اقتدارگرا برای رسیدن به هدفشان. از سوی دیگر مردم درگیر مشکلات واقعی خود نظیر بیکاری یا آزادی های سیاسی هستند. اینکه بگوییم مصر الگوست پس در سایر کشورها هم این اتفاق می افتد درست نیست. مشکل مردم مصر مبارزه با اسرائیل نیست و صلح با اسرائیل نیز مختص مصر نبوده بلکه تقریباً همه جهان عرب اکنون با اسرائیل صلح کرده اند. الان مشکل اساسی جهان عرب دو چیز است: یکی نابرابری اقتصادی و دوم آزادی سیاسی. پس تسری انقلاب مصر فقط در جاهایی امکان دارد که این دو مشکل وجود داشته باشد. محرومیت اقتصادی و محرومیت سیاسی.



دکتر محمدی ضمن مخالفت با این گفته می گوید: مردم با هدف حمایت از مردم فلسطین و مقابله با اسرائیل است که در مصر به خیابانها می آیند. این نکته حتی در مورد موضوع پان عربیسم و گروههای چپ گرا نیز وجود دارد و محور هر دوی اینها موضوع فلسطین بود. حکومت سوریه هم توتالیتر است، اما چرا مشکلات مصر را ندارد؟ فقط به این دلیل که حکومت بصورت مشخص با اسرائیل در تضاد است. سال ۲۰۰۸ اخوان المسلمین سوریه اعلام کرد بدلیل موضع شرافتمندانه حکومت سوریه در قبال اسرائیل، ما هر گونه اقدام علیه دولت را به حالت تعلیق در می آوریم. مشکل اصلی ملت های این منطقه، مسئله اسرائیل است.



دکتر احمدی نیز در ادامه به بحث اسرائیل پرداخت و گفت: اسرائیل یک بحثی است که شدت و ضعف دارد، اگر چه مردم منطقه طرفدار فلسطینی ها هستند اما تا چه حد؟ اینکه دغدغه و مشکلات اصلی ملت های منطقه، مسئله اسرائیل است، چندان درست نیست. وقتی اسرائیل کشتار و قتل عام می کند طبیعی است که همه مردم از آنها انتقاد بکنند ولی توجه داشته باشید که این شعارها سطح دارد. امروزه شعار نابودی اسرائیل خریدار ندارد. بله مردم حمایت می کنند ولی تا یک حدی. حقوق مردم فلسطین باید رعایت شود و حتی ممکن است نابودی اسرائیل آرمان جهان عرب باشد. اما واقعیت ها را می فهمند و می دانند که رژیم های غیردموکراتیک کشورهای آنها، با استفاده از این شعار آزادی ها را سرکوب، فساد درست کرده اند. الان اولویت جهان عرب آزادی های مدنی است و مبارزه با اسرائیل هم از این کانال می گذرد، ولی حد و حدود دارد.



دکتر یحیی رحیم صفوی نیز در این باره به ارائه دیدگاههای خود پرداخت در باره انقلاب مردم مصر پرداخت و گفت: قطعا این انقلاب شروعش آمریکایی نبوده و آمریکایی ها به هیچ وجه مایل نبودند یک همچنین حرکتی در مصر صورت بگیرد. حسنی مبارک بهترین و وفادارترین آدم امریکاییها بود. دوم اینکه ۱۳ گروه و حزب سیاسی در مصر فعال هستند از جریان جوانان ۶ آوریل و حرکتی یک اقدام بسیار وسیع از بحث تعطیلی کارخانجات نساجی بود تا جوانان مرگ خالد سعید، خالد سعید بنیانگذار این ارتباطات که دکتر متقی فرمودند بود. وی به فیلم مواد مخدری که پلیس گرفته بود و بین خود تقسیم می کردند، به روی یوتیوب قرار داده و از طریق فیس بوک اطلاع رسانی نمود. پلیس هم وی را گرفت و خالد سعید را کشت. این امر موجب پیدایی یک گروه اعتراضی بزرگ شد. ولی من به شما می گویم با اطلاعاتی که ما از درون مصر داریم، قویترین جنبشی که به خوبی سازماندهی شده، دارای ریشه تاریخی داشته و حرکاتش محاسبه شده است، جنبش اخوان المسلمین است. بنابراین اخوان المسلمین، قویترین و دقیق ترین بازیگر صحنه مصر که حتی با سایر گروه ها هم ارتباط دارد است و همین گروه ها هم الان دارند با ارتش مذاکره می کنند و در همه لایه های اجتماعی و حتی داخل خود ارتش هم حضور دارند ولی اینکه چه می شود بسته به موارد تحلیلی مختلفی دارد.