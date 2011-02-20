آشکارسازی 60 نقطه حادثه خیز مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فولادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راههای مازندران افزود: بهبود و ارتقاء ایمنی در سطح محورهای ارتباطی استان با توجه به حجم بالای ترافیک و خودرو از جمله مواردی است که در اولویت کاری این اداره کل بوده، لذا در این راستا آشکار سازی ۶۰ نقطه پرحادثه در سطح محورهای اصلی استان توسط این اداره کل در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۱۸۰۰ میلیون ریال به اجرا درآمد.

وی خاطر نشان کرد: نصب سرعت گیرهای استاندارد (۶۵۰متر) نصب تابلوهای شورون فلوئورسنتی ( ۱۷۰۰ عدد )، نصب تابلو فلوئورسنتی اخطاری و انتظامی ( ۷۵۰عدد)، نصب استاد ( کاهنده های سرعت) به تعداد ( ۱۸۰۰۰ عدد) و طرح ایمن سازی پلیس راه ها از جمله اقدامات این اداره کل در زمینه آشکار سازی نقاط پرحادثه است.

رئیس اداره ایمنی راهها و حریم راه و ترابری مازندران تصریح کرد: محورهای ارتباطی ساری کیاسر، هراز، سوادکوه، بابل ـ قائمشهر و نورچمستان آمل از جمله محورهایی بودند که بیشترین نقاط پرحادثه در آنها توسط این اداره کل آشکارسازی شد.

فولادی در خاتمه هدف اصلی از این اقدامات را شناسایی نقاط پرحادثه برای کاربران جاده ای و تصمیم به هنگام آنها در رانندگی عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته عملیات آشکار سازی ۵۳ نقطه پرحادثه در سطح محورهای استان توسط این اداره کل انجام شد.