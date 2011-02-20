شهرداری بندرعباس در هر شبانه روز به 20 هزار مهمان نوروزی خدمات رسانی می کند

عبدالحسین دبیده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به تشکیل 9 کمیته در شهرداری بندرعباس برای اسکان و پذیرایی از مهمانان نوروزی، بیان داشت: 9 بوستان بزرگ شهر بندرعباس برای اسکان مسافران نوروزی در بندرعباس در نظر گرفته شده است و سه بوستان خلیج فارس، غدیر و شهید دباغیان به طور شبانه روزی به مهمانان خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به طرح ترافیک هسته مرکزی شهر بندرعباس، عنوان کرد: اطلاع رسانی در خصوص این طرح توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری بندرعباس در مناطق مختلف شهر بندرعباس انجام می شود تا مسافران با مشکلی مواجه نشوند.

معاون خدمات شهری شهردار بندرعباس ادامه داد: شهرداری بندرعباس در ایام تعطیلات نوروز در هر شبانه روز به 20 هزار نفر مهمان نوروزی خدمات رسانی می کند.

دبیده افزود: برای راحتی بیشتر مسافران 290 چشمه دستشویی و 102 حمام در 9 بوستان بزرگ بندرعباس ساخته شده است و همچنین مراکز تهیه مواد غذایی و سایر موارد در این بوستانها ایجاد می شود.

وی با اشاره به وضعیت نا به سامان دستفروشان بندرعباس، اظهار داشت: از سازمان بازرگانی هرمزگان و مجامع امور صنفی هرمزگان انتظار داریم تا در برچیدن دستفروشان به شهرداری بندرعباس کمک کنند تا در تعطیلات نوروز به مشکل برنخوریم.

معاون خدمات شهری شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: همچنین آتش نشانی بندرعباس مکلف شده است تا در ایام نوروز به طور ویژه ایمنی شهر و به خصوص ساحل بندرعباس را تامین کند.