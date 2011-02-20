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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

دبیده در گفتگو با مهر:

شهرداری بندرعباس در هر شبانه روز به 20 هزار مهمان نوروزی خدمات رسانی می کند

شهرداری بندرعباس در هر شبانه روز به 20 هزار مهمان نوروزی خدمات رسانی می کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهر دار بندرعباس گفت: شهرداری بندرعباس در تعطیلات نوروز آمادگی خدمات رسانی به 20 هزار نفر مهمان نوروزی در هر شبانه روز را دارد.

عبدالحسین دبیده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به تشکیل 9 کمیته در شهرداری بندرعباس برای اسکان و پذیرایی از مهمانان نوروزی، بیان داشت: 9 بوستان بزرگ شهر بندرعباس برای اسکان مسافران نوروزی در بندرعباس در نظر گرفته شده است و سه بوستان خلیج فارس، غدیر و شهید دباغیان به طور شبانه روزی به مهمانان خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به طرح ترافیک هسته مرکزی شهر بندرعباس، عنوان کرد: اطلاع رسانی در خصوص این طرح توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری بندرعباس در مناطق مختلف شهر بندرعباس انجام می شود تا مسافران با مشکلی مواجه نشوند.

معاون خدمات شهری شهردار بندرعباس ادامه داد: شهرداری بندرعباس در ایام تعطیلات نوروز در هر شبانه روز به 20 هزار نفر مهمان نوروزی خدمات رسانی می کند.

دبیده افزود: برای راحتی بیشتر مسافران 290 چشمه دستشویی و 102 حمام در 9 بوستان بزرگ بندرعباس ساخته شده است و همچنین مراکز تهیه مواد غذایی و سایر موارد در این بوستانها ایجاد می شود.

وی با اشاره به وضعیت نا به سامان دستفروشان بندرعباس، اظهار داشت: از سازمان بازرگانی هرمزگان و مجامع امور صنفی هرمزگان انتظار داریم تا در برچیدن دستفروشان به شهرداری بندرعباس کمک کنند تا در تعطیلات نوروز به مشکل برنخوریم.

معاون خدمات شهری شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: همچنین آتش نشانی بندرعباس مکلف شده است تا در ایام نوروز به طور ویژه ایمنی شهر و به خصوص ساحل بندرعباس را تامین کند.

کد مطلب 1258096

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