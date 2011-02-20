تصویر 10 کاریکاتور؛ از مصائب برلوسکنی تا زمانی برای سانسور!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز وضعیت ناآرام لیبی، یمن و بحرین در پی اعتراضات مردمی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

مصائب برلوسکنی؛ نخست وزیر بی بند و بار!

روزنامه الحیات امروز به بی بند و باری متعدد نخست وزیر ایتالیا توجه دارد که سبب تظاهرات مردم این کشور علیه "سیلویو برلوسکنی" شده است.

تلاش میقاتی

روزنامه المستقبل لبنان امروز به تلاشهای "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان در راستای تشکیل دولت جدید توجه دارد که موضع گیری مخالفان مواجه شده است.

پوشش رسانه ای در بحرین؛ زمانی برای سانسور!

روزنامه الوسط بحرین امروز در کاریکاتوری به این مسئله اشاره دارد که رسانه های بحرینی در پوشش واقعیتهای قیام مردم این کشور دست به سانسور شدید اخبار می زنند.

پیمان صلح؛ مانع پیش روی قیام مصر

روزنامه الوطن قطر پیمان صلح رژیم صهیونیستی با مصر را مانعی واقعی در برابر قیام ملت مصر دانسته است که باید در نهایت لغو شود.

پمپ باد آمریکایی!

روزنامه الرایه قطر امروز توان رژیم صهیونیستی را پوشالی دانسته که با جوسازیهای مقامات آمریکایی ایجاد شده است.

حاکم عربی؛ به مردم بگو رفتم کما!

روزنامه الوطن قطر در کاریکاتوری دیگر به وضعیت ناآرام روانی و جسمانی حاکمان عرب همچون "حسنی مبارک" و "بن علی" توجه دارد که در این روزها اکثرشان بیمار شده و در کنج عزلت به سر می برند. در کاریکاتور حاکم عربی که کاملا دست و پا بسته است به معاونش می گوید: اگر مردم به دنبال من بودند به آنها بگو من به کما رفته ام!

من یوتیوب می خوام!

روزنامه البیان امارات امروز به نقش شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب در پوشش تظاهرات مردم علیه حکومتهای عرب اشاره دارد که این رژیمها را بسیار خشمگین کرده است.

اسب قیام و موش اسرائیلی!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به پیروزی قیام ملت مصر و تونس و شکست تلاشهای غرب و رژیم صهیونیستی در برابر آن اشاره دارد.

انتشار کتاب عبرتهای مبارک!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به عبرت نگرفتن حاکمان دیکتاتور از سرنگونی رژیم دیکتاتور حسنی مبارک در مصر توجه دارد.

این روزها جهان عرب؛ بدون شرح



