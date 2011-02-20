کنفرانس بین المللی وحدت فرصت حل مشکلات مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی عصر یکشنبه در نشست شورای شهر گرگان، هدف از انتخاب موضوع این کنفرانس را اجرایی شدن پیشنهادات و راهکارهای جدید شرکت کنندگان در زمینه ذهنی، نظری و عملی برای وحدت بیش از پیش جوامع اسلامی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری این دوره از کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با توجه به موضوع و فضای انقلابی و جهش در کشورهای عربی و اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است.

عبداللهی افزود: این اجلاس از 30 بهمن تا دو اسفند در حال برگزاری است که بخشی از موضوعات آن در رابطه با راهکارهای اندیشه ای و کاربردی مذاهب اسلامی و بخش دیگر آن به قضایای اخیر جهان اسلام اختصاص خواهد یافت.



وی در ادامه اظهار داشت: براساس اعلام مجمع تقریب مذاهب اسلامی برای محور راهکارهای اندیشه ای، موضوعاتی چون تعمیق آیین میانه گرایی در برداشت از شریعت، رعایت فقه اولویتها و شناخت فرجام فقهی احکام و مراعات شرایط عینی به هنگام صدور فتوا و احکام عملی در نظر گرفته شده است.



عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: در محور راهکارهای کاربردی نیز موضوعاتی چون اشاعه منطق گفتگوی مسلمانان با معیارهای قرآنی، کوشش های مشترک و پیگیر در جهت اتخاذ مواضع متحد، ارجاع موارد جزئی اختلافی و تخصصی به نشست های علمی و عدم طرح آنها در رسانه های گروهی مورد بحث قرار می‌گیرند.



وی یادآور شد: برگزاری کنفرانس های بین المللی وحدت اسلامی توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و به دنبال اعلام هفته وحدت از سوی جمهوری اسلامی ایران شروع شده است که تا سال 1369 متولی برگزاری این کنفرانس سازمان تبلیغات اسلامی بود و کنفرانس اول تا چهارم را این سازمان برگزار کرد.

عبداللهی گفت: از سال 1369، همزمان با سال تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، این امر بر عهده مجمع گذاشته شد که هدف از برگزاری آن ایجاد زمینه های اتحاد و همبستگی جهان اسلام و همفکری علما و دانشمندان جهت نزدیک سازی دیدگاه های علمی و فرهنگی آنان در زمینه های فقهی، اصولی، کلامی، تفسیری و بررسی مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راه حل های مناسب و موضع گیری مشترک در برابر آن است.