قم باید برای مفسدان ناامن شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسهای که با حضور معاونان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، فرمانده انتظامی استان و فرماندهان و روسای کلانتریها و پاسگاههای سطح استان قم برگزار شد اظهار داشت: شکی نیست که چنانچه کسی به عنوان عامل اجرایی و نماینده نظام بخواهد کاری انجام دهد اگر در ذهن و فکرش با ضوابطی که به او ارائه شده، ابهام یا شبههای داشته باشد، خود مجری به عنوان اولین شخص مسئلهدار مطرح میشود و این فرد نمیتواند در بعد اجرا موفق باشد.
وی ادامه داد: شخصی که به صورت سازمان یافته اقدام به ترویج فساد و بیبندوباری میکند مطمئنا در پی این است که مخاطبانش را مسئلهدار کند و ننگ را از خودش بردارد و انگ را به طرف مقابلش بچسباند و اگر در مقابله با این گونه افراد به صورت مبهم رفتار شود چه بسا جای مدعی و منکر عوض شود.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم افزود: ماموران قانون باید بدانند که با قدرتی که نظام به آنها داده، هر گونه ابهام در برخورد با مفسدان از آنها پذیرفته نیست و باید با قدرت و صلابت با این گونه مفسدان برخورد کنند.
امام جمعه قم خطاب به مسئولان انتظامی و فرماندهان کلانتریها و پاسگاههای استان گفت: در مسئله امر به معروف و نهی از منکر ممکن است فردی با شگردهای خاص بخواهد صحنه را عوض کند و خودش را به عنوان شاکی مطرح کند، در اینجا شما نباید به گونهای عمل کنید که این شخص به راحتی به ناهی از منکر توهین کند بلکه باید به طرفداری از ناهی منکر که به قصد اجرای فریضه الهی اقدام به نهی از منکر کرده است، از ابتذال طرفداری نکنید.
حجتالاسلام سعیدی با بیان اینکه نیروی انتظامی باید در اجتماع با قدرت رفتار کند که فرصت ترویج فساد در جامعه برای مفسدان ایجاد نشود اظهار داشت: قم شهر دختر نمونه است و معنا ندارد که در این شهر مقدس فساد و بی بندوباری وجود داشته باشد، بلکه باید این شهر برای مفسدین و کسانی که اقدام به انجام اعمال منافی عفت میکنند ناامن باشد.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با قدردانی از فعالیتهای نیروی انتظامی در اجرای طرحهای امنیت اخلاقی و اجتماعی و گشتهای ارشاد، تصریح کرد: قم مرکز انقلاب اسلامی است و چه بهتر که مبارزه با فساد و بیبندوباری از همین شهر مقدس شروع شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با بیان اینکه قم باید برای مفسدان نا امن شود، گفت: نیروهای پلیس باید توجه داشته باشند که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر جای مدعی و منکر عوض نشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسهای که با حضور معاونان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، فرمانده انتظامی استان و فرماندهان و روسای کلانتریها و پاسگاههای سطح استان قم برگزار شد اظهار داشت: شکی نیست که چنانچه کسی به عنوان عامل اجرایی و نماینده نظام بخواهد کاری انجام دهد اگر در ذهن و فکرش با ضوابطی که به او ارائه شده، ابهام یا شبههای داشته باشد، خود مجری به عنوان اولین شخص مسئلهدار مطرح میشود و این فرد نمیتواند در بعد اجرا موفق باشد.
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