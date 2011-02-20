عملیات ساخت سه مجتمع خدماتی رفاهی در لرستان در دست اجراست

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این سه مجتمع خدماتی و رفاهی در محورهای چمن سلطان، دورود و سه راهی نهاوند قرار دارند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی ساخت مجتمع های خدماتی و رفاهی در استان لرستان خاطر نشان کرد: متاسفانه کمبود اعتبار و عدم همکاری بانکهای عامل موجب شده که عملیات ساخت این مجتمع های خدماتی و رفاهی به کندی پیش رود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با تاکید بر ضرورت همکاری بانکهای عامل برای ساخت مجتمع های خدماتی رفاهی، عنوان کرد: همچنین در حال حاضر کار اخذ مجوز موافقت اصولی ایجاد دو مجتمع خدماتی و رفاهی دیگر در لرستان نیز به اتمام رسیده است.

حیدری بیان داشت: این دو مجتمع خدماتی و رفاهی در محورهای زاغه و گردنه رازان ایجاد خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه همچنین در حال حاضر صدور موافقت اصولی برای سه مجتمع خدماتی رفاهی در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: در صورت ایجاد این تعداد مجتمع خدماتی و رفاهی در لرستان وضعیت مطلوبتری را استان در این زمینه خواهد داشت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان خاطر نشان کرد: همچنین نقشه های اجرایی ساخت مجتمع خدماتی و رفاهی در مسیر آزاد راه خرم آباد - پل زال نیز در حال نهایی شدن است.