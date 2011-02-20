769 فرصت شغلی در روستاهای لرستان ایجاد می شود

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تعداد 514 طرح جدید در قالب مشاغل روستایی به صندوق مهر امام رضا (ع) استان لرستان برای دریافت تسهیلات معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تایید این طرحها تعداد 765 شغل در روستاهای لرستان ایجاد خواهد شد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه اعتبار اختصاص یافته برای این تعداد طرح از محل بودجه سال 89 است، عنوان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این تعداد طرح 8.5 میلیارد ریال است.

ویس کرمی عنوان کرد: همچنین پیش از این نیز تعداد 663 طرح در قالب مشاغل روستایی به صندوق مهر امام رضا (ع) استان معرفی شده بود.

وی بیان داشت: به این تعداد طرح بیش از شش میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده است.