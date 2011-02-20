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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

ویسکرمی:

769 فرصت شغلی در روستاهای لرستان ایجاد می شود

769 فرصت شغلی در روستاهای لرستان ایجاد می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان لرستان از ایجاد 769 شغل در قالب مشاغل روستایی در این استان خبر داد.

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تعداد 514 طرح جدید در قالب مشاغل روستایی به صندوق مهر امام رضا (ع) استان لرستان برای دریافت تسهیلات معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تایید این طرحها تعداد 765 شغل در روستاهای لرستان ایجاد خواهد شد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه اعتبار اختصاص یافته برای این تعداد طرح از محل بودجه سال 89 است، عنوان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این تعداد طرح 8.5 میلیارد ریال است.

ویس کرمی عنوان کرد: همچنین پیش از این نیز تعداد 663 طرح در قالب مشاغل روستایی به صندوق مهر امام رضا (ع) استان معرفی شده بود.

وی بیان داشت: به این تعداد طرح بیش از شش میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده است.

کد مطلب 1258105

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