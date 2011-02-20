به گزارش خبرنگار مهر در قم، وحید فرجی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتب آثار هنرمندان نگارگر، عکاس، نقاش و تصویرگر قمی که با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان استان در نگارستان اشراق حوزه هنری استان قم برگزار شد، با اشاره به پتانسیل بالای هنرمندان قمی در رشته‌های هنری به خصوص هنرهای تجسمی گفت: در استان قم سه هزار و 500 هنرمند در رشته تجسمی در سطوح حرفه‌ای، تخصصی و هنرجو مشغول فعالیت هستند که برخی از آنان در سطح کشور و تعدادی در سطح جهانی مطرح می‌باشند.



در قم کمبود فضاهای عرضه آثار هنری وجود دارد



وی در ادامه با انتقاد از کمبود فضا‌های هنری در قم بیان داشت: وقتی هنرمند اثری را تولید می‌کند مایل است تا آن را به دیگران نیز عرضه کند و در معرض دید آنان قرار دهد اما متاسفانه این فضا‌های در استان قم بسیار کم است.



قم تنها دارای دو نگارخانه است



فرجی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها دو نگارخانه اشراق و فرهنگ در قم فعال است و با توجه به تعداد هنرمندان رشته‌های تجسمی که در حدود 50 درصد هنرمندان استان را تشکیل می‌دهند این فضا‌ها بسیار کم است برای مثال اگر هر کدام از سه هزار و500 هنرمند بخواهند 10 روز از فضای نگارخانه برای به نمایش گذاشتن آثار خود استفاده کنند هر چند وقت یکبار نوبت به آنها می‌رسد.



زیرساخت‌های هنری در قم در حد مطلوب نیست



مدیر حوزه هنری استان قم بحث زیرساخت‌های هنری در قم را مورد توجه قرار دارد و گفت: بحث هنر نیازمند زیرساخت‌هایی خاص است که متاسفانه این زیرساخت‌ها در قم در حد مطلوب پیش بینی نشده است و با توجه به زائرپذیر بودن و موقعیت فرهنگی قم، این شهر نیازمند مکان‌های فرهنگی برای عرضه آثار هنرمندان است.



وی در پایان به چاپ چهار کتاب آثار هنرمندان قمی اشاره کرد و در خصوص هدف از انجام این کار بیان داشت: هدف حوزه هنری از تولید این آثار جذب هنرمندان متعهد و دینی، ایجاد انگیزه در هنرمندان و استفاده از ظرفیت بالای آنان می‌باشد و امیدواریم با عنایات بیشتر مسئولین در آینده بتوانیم اثار بهتری از هنرمندان استان را تولید و چاپ کنیم.