هزینه اجرای پروژه ها توسط شورا 40 درصد کمتر از سیستم دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها یکشنبه در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی اظهار داشت: شاکله شورای اسلامی شهر مردمی تر و دینی تر از مجلس و دولت است.

وی افزود: به اذعان اکثر دولتمردان شهر اصفهان در زمینه مباحث شهری به بهترین نحو اداره شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: بسیاری از فعالیتهایی که در سیستم دولتی قابل اجرا نیست در بستر شورا قابل حل است.

وی بیان داشت: تجربه ثابت کرده رمز موفقیت ما در بخشهای دولتی واگذاری امور به مردم است بنابراین سپردن کارها به مردم و شوراها برای پیشبرد پروژه ها کار شایسته ای است.

حاج رسولیها با اشاره به اینکه مردم از طریق شورا ها امور خود را براحتی دنبال می گیرند، اظهار داشت: بوروکراسی سیستم اداری دست و پاگیر است اما مطالبات مردم از طریق شورا و شهرداری به راحتی قابل اجراست.

وی ادامه داد: شورا و شهرداری به ازای هر مبلغی که از مردم دریافت می کنند برای آنها هزینه می کنند .

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: مسئولان شورا و شهرداری با اتکا به همت مردم در تلاش هستند الگوی اسلامی ایرانی را اصفهان به طور کامل پیاده کنند و آن را به کلانشهرها و استانهای دیگر بسط دهند.

وی تاکید کرد: در ساختار شورا هزینه اجرایی پروژه های شهری 40 درصد کمتر از سیستم های دولتی تمام می شود.

حاج رسولیها با اشاره به اینکه شهرداری اخیرا 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه کرده است، یادآور شد: 120 میلیارد تومان از این اوراق به فاز دوم میدان امام علی(ع) و 80 میلیارد تومان نیز به پروژه همت آباد اختصاص دارد.