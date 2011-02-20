به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ علیرضا نوین در مراسم بهره برداری از اولین سالن ازدواج آسان در تبریز گفت: این تالار در زمینی به مساحت 900 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال توسط شهرداری تبریز احداث شده است.

نوین با اعلام این مطلب از اعطای تسهیلات و امکانات ویژه ازدواج به جوانان تبریزی از سوی شهرداری تبریز خبر داد.

وی افزود: شهرداری تبریز با تصویب شورای شهر و در جهت ایجاد شرایط مناسب برای ازدواج آسان جوانان، با احداث سالن های مخصوص ازدواج برای جوانان و واگذاری رایگان این سالن ها به برگزاری مراسم ازدواج آنان، گامی بزرگ در راستای ترویج فرهنگ و سنت حسنه ازدواج برداشته است.

نوین اعطای این قبیل تسهیلات به جوانان را در راستای نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان و کم ‌هزینه برای جوانان و نیز استحکام بنیان خانواده دانست و افزود: مسئولان باید با اجرای طرح های مربوط به تسهیل ازدواج جوانان، تلاش گسترده‌ای برای ارائه خدمات و تسهیلات ازدواج، کاهش سن ازدواج، کاهش تجملات، پایداری ازدواج و تحکیم بنیاد خانواده انجام دهند که این امر با همکاری و مشارکت مردم، نهادهای عمومی و تشکل‌های غیر دولتی امکان پذیر است.

شهردار تبریز در ادامه با اعلام اینکه بسیاری از مشکلات و معضلات موجود در جامعه با ازدواج به موقع جوانان حل می شود خاطر نشان کرد: امروزه ازدواج جزء مهمترین موضوعات کشور است و همه وظیفه دارند در هر حوزه ای که هستند مشکلاتی را که بر سر راه گسترش ازدواج در کشور ما وجود دارد از سر راه بردارند.

وی همچنین با اشاره به احداث دومین سالن ازدواج آسان توسط شهرداری تبریز در شهرک امام خمینی (ره) تاکید کرد: امیدواریم با همکاری شورای شهر، بتوانیم با احداث این سالن ها در مناطق مختلف شهر به حل مشکلات ازدواج جوانان کمک کنیم.

گفتنی است درپایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایای ویژه از 14 زوج جوان تجلیل شد.