برگزیدگان دستگاه های اجرایی گیلان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این مراسم مسئولان اجرایی را نقطه ارتباط نظام جمهوری اسلامی با مردم دانست و افزود: مردم از عملکرد مسئولان کارآمدی نظام را محک می زنند.

روح الله قهرمانی چابک سفر سوم هیئت دولت به گیلان را بسیار پربار دانست و اظهار داشت: با پیگیری و همت باید نیازهای استان را تامین کرد و مصوبات سفر را به نتیجه رساند.

وی یکی از دستاوردهای ارزنده سفر اخیر دولت به گیلان را تفویض اختیار دولت به استانداری برای سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، گردشگری و صنعت عنوان کرد و گفت: دستاوردهای سفر ریاست جمهوری به گیلان زمینه مناسبی را برای خدمت رسانی بیشتر به مردم فراهم کرده است.

استاندار گیلان در ادامه با تاکید بر اینکه برای توسعه متوازن استان باید از تمام ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد، بر ضرورت همکاری و همراهی نخبگان، علما، رسانه ها و سایر افراد تاثیرگذار استانی تاکید کرد.

وی همچنین فراهم کردن زنجیره تکمیلی اقتصاد کشاورزی را مهمترین راهکار برای افزایش میزان درآمد مردم استان اعلام کرد و یادآورشد: در این بخش کارهای مطالعاتی و ارزیابی برای تکمیل زنجیره اقتصاد کشاورزی و زمینه سازی برای افزایش تولید با کیفیت برای صادرات آن به خارج از کشور باید فراهم شود.