اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در 133 روستای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد زیباسازی مازندران در استانداری با اشاره به اینکه 600 بوستان روستایی در سطح روستاهای مازندران احداث شده است تصریح کرد: بهسازی معابر و احداث پیاده روهای روستاهای استان در دستور کار است.

زارعی با بیان اینکه 28 دستگاه ماشین آلات پسماند روستایی بین روستاییان مازندران توزیع شد یادآور شد: سازمان مدیریت پسماند باید در اسرع وقت در مازندران ایجاد شود.

وی با اعلام اینکه شهرداریها همکاری خود را برای تحویل گیری محدوده دفن زباله با دهیاران بیشتر کنند افزود: آموزش مدیریت پسماند امسال به 645 دهیار استان داده شد.

وی با اشاره به اینکه 133 روستای مازندران در برنامه تفکیک زباله از مبدا هستند اظهار داشت: تا پایان امسال یک میلیارد ریال اعتبار به 48 بخش روستایی مازندران اعتبار اجرای طرح تفکیک زباله اختصاص خواهد یافت.

زارعی، توسعه سرانه فضای سبز در نقاط روستایی مازندران افزایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: 247 دستگاه ماشین آلات پسماند روستایی امسال به دهیاریهای مازندران واگذار شده است.

سید علی اسد، مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه جمع آوری زباله های سرگردان و پاکسازی نقاط جاده ای استان بیشتر می شود اظهار داشت: زیباسازی حاشیه جاده های استان نیاز به فرهنگ سازی بیشتر دارد.