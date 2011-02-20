1800 شغل در بخش صنعت لرستان ایجاد می شود

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: یکی از واحدهای تولیدی مهمی که امسال به بهره برداری خواهد رسید طرح GRP لوله های الیاف دورود است.

وی یادآور شد: برای بهره برداری از این طرح صنعتی سرمایه ای بالغ بر 300 میلیارد ریال صرف شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان همچنین به طرح های تصویب شده در کارگروه آمایش صنعت اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون آمایش صنعت استان لرستان مجموع طرح های به بهره برداری رسیده تا پایان بهمن ماه سالجاری 6 طرح بوده است.

مهدوی ادامه داد: این طرح ها با اشتغالزایی حدود 270 نفر و سرمایه ثابت در حدود 184.8 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند.

وی شرکت پودر میکرونیزه صنعتی دورود، کارخانه پلی استر پلی ال الیگودرز، شرکت کمک فنر هیدرولیک زاگرس خودرو بروجرد، شرکت اسانسهای گیاهی خرم آباد، شرکت سنگ مصنوعی خرم آباد و کارخانه کنسرو ماهی کوهدشت را از جمله این واحدهای برشمرد.